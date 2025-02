23 ultras condamnés pour une violente bagarre avant le derby Séville-Betis de 2018

La Justice espagnole n’est pas pressée, contrairement aux arbitres allemands.

Ce lundi le tribunal pénal n°5 de Séville a condamné 23 ultras des groupes radicaux Biris du Séville FC et Familia Unida du Betis pour une bagarre survenue dans la nuit du 6 janvier 2018, avant le derby andalou. Les accusés, dont deux Suédois et un Équatorien, ont écopé d’ une amende de 540 euros chacun et devront indemniser deux bars touchés par les affrontements, à hauteur de 110,37 à 580,92 euros comme rapporte AS .…

BGC pour SOFOOT.com