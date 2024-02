2023 : la remontada

sofidy

Le segment des foncières en zone euro a finalement progressé de 15,4 % sur l'année. Le rebond général observé sur les dernières semaines (+30,5 % depuis le plus bas du 25 octobre dernier), inédit par son ampleur, tient à la détente des taux longs liée aux anticipations d'une ample baisse des taux directeurs par les banques centrales en 2024.

Votre fonds, Sofidy Sélection 1, a, lui, progressé de 14,6 % (part P) en 2023. Sur cinq ans, avec une hausse moyenne annuelle de 2,44 % (part P), il reste largement en tête de sa catégorie (Source : Morningstar).

Les premiers moteurs de performance de l'année ont été la surexposition en TAG Immobilien (favorisé par l'impact de la baisse des taux et une exposition favorable au logement en Pologne) et Unibail-Rodamco (retour de la consommation aux niveaux pré covid et réapparition de réversions positives lors des relocations) et nos positions en Aedifica (retour sur le titre en cours d'année compte tenu d'une valorisation qui nous paraissait largement prendre en compte les potentiels risques locatifs) et Unite (dynamique toujours favorable en matière de logement étudiant et structure financière solide).

À l'inverse, le fonds a souffert de sa nette sous-exposition au bureau (Gecina, Immobiliaria Colonial, Icade) et aux deux principaux acteurs du logement allemand (Vonovia et LEG Immobilien).

Le repositionnement des gestions généralistes sur l'immobilier coté devrait se poursuivre en ce début d'année alors que les valorisations demeurent modérées même après le récent rebond : les foncières en zone euro embarquaient encore fin décembre 2023 un recul de 22,2 % par rapport à fin 2021 et une décote sur ANR de 21 % (source : Kempen).

Au-delà, tout dépendra de l'ajustement par les marchés de leurs anticipations de détente des taux d'intérêt, déjà ambitieuses à nos yeux, et d'un redémarrage du marché de l'investissement, seul à même d'apporter vérité sur les valeurs, discrimination par sous-segments d'immobilier et, ainsi, de démontrer le caractère excessif de certaines décotes boursières.

Les indices Immobiliers en Bourse

Source : Sofidy/Bloomberg

1. Indices nus – 2. Dividendes nets réinvestis.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Achevé de rédiger le 2 janvier 2024

Laurent SAINT AUBIN, Directeur de la Gestion Actions & Serge DEMIRDJIAN, Co-Gérant de Sofidy Sélection 1