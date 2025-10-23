200e but en carrière pour Dybala, 1ère victoire pour Nottingham, Midtjylland leader provisoire
Éphéméride du jour : Lyon est coleader de la Ligue Europa.
Défait à Dundee ce week-end, à cinq points de Hearts en Premiership écossaise, le Celtic sauve un peu son début de saison galère. L’équipe du Trèfle s’est racheté en renversant Sturm Graz (2-1). Malgré la magnifique du Slovène Tomi Horvat. Kelechi Iheanacho est sorti sur blessure, mais le Celtic s’est remis à une bonne vieille méthode : les coups de pied arrêtés. Merci à Liam Scales puis Benjamin Nygren. Oh yeah.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
