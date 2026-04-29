Marché de l'or : les raisons d'un début d'année agité

Secoué par la guerre au Moyen-Orient, le métal jaune a perdu son rôle de valeur refuge dans les dernières semaines. Les explications sont multiples.

(illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Après le pic historique atteint fin janvier, avec une once au-dessus des 5400 dollars, les investissements en or ont finalement baissé de 5% en volume au premier trimestre 2026, bousculés par la guerre au Moyen-Orient qui a déclenché d'importantes ventes du métal précieux au mois de mars. Les chiffres ont été fournis par le Conseil mondial de l'or (CMO), dans son rapport trimestriel.

L'or a connu un avant et un après les frappes israélo-américaines sur l'Iran, le 28 février. De façon contre-intuitive, le conflit a réduit la demande des investisseurs dans le métal jaune, éclipsant son rôle traditionnel de valeur refuge.

Sur les ETF (des actifs d'investissement qui répliquent la performance de l'or), "d'importants flux sortants en mars ont annulé une grande partie des flux entrants de janvier et février", indique le CMO. Selon cette organisation de promotion et de régulation du marché aurifère, ce serait surtout lié aux "fonds nord-américains" qui ont connu "une brusque inversion de tendance en mars".

"La première chose que l'on vend quand on a besoin de cash"

La guerre au Moyen-Orient a fait bondir les cours des hydrocarbures et a enclenché une dynamique négative sur les marchés mondiaux, accentuant le besoin de liquidité des investisseurs.

L'or a aussi pâti des anticipations d'une politique monétaire plus ferme de la Réserve fédérale américaine (Fed), conduisant au renforcement du dollar. "L'or est si largement accepté que c'est parfois la première chose que l'on vend quand on a besoin de cash" rapidement, explique Juan-Carlos Artigas, expert du CMO. C'est pourquoi en mars, "nous avons effectivement vu des liquidations", précise l'analyste.

Selon lui, une fois ce mouvement initial passé, la prime de risque causée par le conflit pourrait néanmoins soutenir davantage la demande en or. Par ailleurs, s'il y a bien eu une réduction de la demande en volume, les achats en valeur de lingots, de pièces ou d'ETF du métal jaune ont fortement progressé, en hausse de 62% en glissement annuel. En effet, l'or n'a jamais coûté aussi cher qu'en ce début d'année 2026, avec une moyenne trimestrielle de 4.873 dollars l'once. Les prix de l'or avaient même plus que doublé en un an jusqu'à atteindre un record à près de 5.600 dollars l'once fin janvier.

Cette hausse des prix, qui a largement entretenu l'investissement, a néanmoins plombé la demande de bijoux en or. La guerre a ajouté un obstacle au secteur de la joaillerie, ajoute M. Artigas, avec des "perturbations physiques au Moyen-Orient", et notamment à Dubaï, une plaque tournante qui voit passer 20% des flux mondiaux du métal, notamment vers l'Inde.