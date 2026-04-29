Allemagne: L'inflation IPCH accélère à 2,9% sur un an en avril

Un supermarché discount allemand lance une campagne visant à vendre certains produits à leur coût réel
(Bien lire §2 +2,8% en mars (non février)
L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,9% sur un an en avril, montrent les données préliminaires publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une accélération à 3,1% après +2,8% en mars.
Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à 0,5% en avril contre 0,8% attendu et 1,2% le mois précédent.
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)
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