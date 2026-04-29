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Allemagne: L'inflation IPCH accélère à 2,9% sur un an en avril
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 14:19

Un supermarché discount allemand lance une campagne visant à vendre certains produits à leur coût réel

Un supermarché discount allemand lance une campagne visant à vendre certains produits à leur coût réel

(Bien lire §2 +2,8% ‌en mars (non ​février)

L'inflation allemande calculée selon ​les normes européennes (IPCH) ​a progressé ⁠à 2,9% sur ‌un an en avril, montrent ​les ‌données préliminaires publiées ⁠mercredi par l'Office fédéral de la ⁠statistique.

Les ‌économistes interrogés par ⁠Reuters ‌anticipaient une ⁠accélération à 3,1% après +2,8% ⁠en ‌mars.

Sur un mois, l'inflation ​IPCH ‌ressort à 0,5% en avril ​contre 0,8% attendu ⁠et 1,2% le mois précédent.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

Inflation
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