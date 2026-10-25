1996-2006 : l’âge d’or du Ballon d’or ?

De 1996 à 2006, il y a dix lauréats pour onze Ballons d’or. Avant l’ère Messi-Ronaldo, le trophée individuel ultime racontait, peut-être ou certainement, un football plus varié et plus riche. Mais une bonne nouvelle pointe son nez : on va peut-être revivre une décennie similaire.

Matthias Sammer, Ronaldo, Zinédine Zidane, Rivaldo, Luís Figo, Michael Owen, Ronaldo, Pavel Nedvěd, Andreï Chevtchenko, Ronaldinho, Fabio Cannavaro… Onze éditions, dix vainqueurs. La décennie 1996-2006 est sans doute la plus belle de la riche histoire du Ballon d’or. Alors oui, on pourrait rajouter le début des années 1990 et le trophée de 2007 alloué à Kaká, mais « 17 » ou « 18 » ça claque moins qu’une échelle de 10 ans – ne cherchons pas à comprendre cette appétence pour les chiffres ronds, le cerveau est fait comme ça, acceptons-le. Bref. La simple énumération de cette brochette de noms ramène à l’époque dorée du trophée de France Football . Et raconte l’histoire d’un autre football, par la même occasion. Celle d’un football plus varié, plus hétéroclite, plus diversifié et qui ne récompensait pas forcément le combo statistiques-palmarès.

Les grands oubliés du Ballon d’or

De fait, dans cette liste de lauréats, on retrouve des défenseurs, des génies, des milieux, des finisseurs, des ailiers, des joueurs qui ont soulevé des titres majeurs, d’autres moins… En résumé, toute une variété de postes et de profils. Comme si le football d’alors laissait de la place à plusieurs visions, à plusieurs façons d’appréhender le jeu, et que le Ballon d’or était tout simplement le reflet de cela. Un rapide coup d’œil sur les tops 10, 20 ou 30 des classements finaux de l’époque, avec des Henry, Giggs, Buffon, Gerrard, Vieira, Kahn, Nesta, Totti en pagaille, renforce cette sensation.…

Par Pierre Maturana pour SOFOOT.com