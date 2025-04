1982 : quand Aston Villa braquait l’Europe

Le PSG a beau avoir une quelques longueurs d’avance dans son quart de finale, il a tout de même du retard au palmarès sur son adversaire du soir. Et pour cause, Aston Villa est également l’une des six formations anglaises à avoir gravé son nom au palmarès de la C1. C’était en 1982 pour sa première dans la compétition et avec un coach novice arrivé en cours de saison, lors d’une éphémère période dorée pour le club de Birmingham.

Article paru en février 2020 dans So Foot Club #59

En 1978, Peter Withe fait l’erreur ultime : quitter Nottingham Forest, fraîchement sacré champion d’Angleterre et qui s’apprête à rafler les deux éditions suivantes de la C1. Un loupé qui laissera une trace chez l’attaquant irlandais, mais qui sera rattrapé quatre ans plus tard avec Aston Villa. Et de fort belle manière, puisque c’est lui qui inscrira le but le plus important de l’histoire des Villans , contre toute attente, face au Bayern Munich. Une belle aventure qui débute dans un contexte de razzia britannique : de 1977 à 1981, l’Angleterre est à la fête puisque Forest et Liverpool ont raflé toutes les éditions de la Coupe des clubs champions. Lors de cette année 1981, c’est Villa qui brise l’hégémonie des Reds en championnat : emmenés par un Withe co-meilleur buteur de l’exercice (20 réalisations), les Villans s’assoient sur le trône d’Angleterre 71 ans après, s’offrant ainsi le droit de découvrir, la saison suivante, la plus grande compétition du continent.…

Propos de Withe recueillis par JB sauf mention. À lire : “All For the Love of the Game”, la biographie de Peter Withe.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com