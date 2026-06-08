Lorient aurait choisi son nouveau coach

À Lorient, chauve = bon entraîneur. Tout juste parti d’Angers, club où il a résilié son contrat, Alexandre Dujeux aurait déjà trouvé un point de chute. Selon RMC Sport , l’ancien coach du SCO serait sur le point de s’engager avec Lorient , dans le cadre d’un contrat de trois ans. Si ça viendrait à se réaliser, il succèderait donc à Olivier Pantaloni.

Séduits par les idées et la philosophie de jeu de Dujeux, les dirigeants lorientais auraient fait leur choix. Sécurité ou ambition ? Toujours est-il que le technicien de 50 ans restent sur deux maintiens réussis en Ligue 1 avec Angers , qui était pendant ces deux dernières années largement promis à une relégation.…

TJ pour SOFOOT.com