14 ans plus tard, Insigne fait de nouveau chavirer Pescara
01/03/2026

14 ans plus tard, Insigne fait de nouveau chavirer Pescara

14 ans plus tard, Insigne fait de nouveau chavirer Pescara

La belle histoire du week-end. De retour sous les couleurs du club où il s’était révélé lors de la saison 2011-2012, Lorenzo Insigne a de nouveau fait chavirer Pescara et le stade Adriatico. Quatorze ans après une saison magnifique aux côtés notamment de Marco Verratti ou Ciro Immobile et une montée en Serie A, l’international italien a montré la voie au club, vainqueur de Palerme ce dimanche (2-1) . Sous premier but depuis son retour lors du dernier mercato d’hiver.

Elogio al 𝙧𝙤𝙢𝙖𝙣𝙩𝙞𝙘𝙞𝙨𝙢𝙤 🎻 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙣𝙚 torna al 𝙜𝙤𝙡 con la maglia del Pescara 1️⃣4️⃣ anni dopo 🐬#Insigne #SerieBKT #DAZNBetClub #DAZN pic.twitter.com/NbgZbj7Vso…

