100 matchs à la suite : l’incroyable statistique de Jules Koundé

Pas le temps de souffler pour Jules Koundé.

L’ancien de Bordeaux n’a pas droit à la moindre pause depuis plus d’un an, ayant toujours disputé au moins une minute lors de chacune des rencontres officielles du FC Barcelone ou de l’équipe de France. Lors du match nul de ce samedi entre le Barça et le Real Betis (1-1), le Français a ainsi atteint un cap symbolique en enchaînant un 100 e match consécutif, en club et sélection . Il faut remonter au 25 novembre 2023, lors d’un match nul entre le Rayo Vallecano et Barcelone (1-1), pour voir le défenseur rester sur le banc durant les 90 minutes de jeu.…

FL pour SOFOOT.com