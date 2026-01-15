 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

100 choses plus graves qu’une défaite du Paris Saint-Germain
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 21:32

100 choses plus graves qu’une défaite du Paris Saint-Germain

100 choses plus graves qu’une défaite du Paris Saint-Germain

Après son élimination en Coupe de France face au Paris FC, il est possible que le Paris Saint-Germain connaisse une nouvelle fois la défaite en 2026. Et au fond, ce ne serait pas si grave. La preuve, on a trouvé 100 choses plus tragiques qu’un match perdu par le PSG. Les voici, dans le désordre.

1/ La neige à Paris.

2/ La baisse du taux du livret A.…

Par la rédaction de Sofoot.com pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus
    Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus
    information fournie par So Foot 15.01.2026 23:43 

    Une fête des voisins sans seum, c’est quand même chouette ! Les Bleus ont offert du spectacle par moments, mais se sont fait rejoindre dans la dernière minute par une Belgique accrocheuse (5-5) lors d’un match amical ce jeudi au stade Pierre-de-Coubertin. Une fin ... Lire la suite

  • Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
    Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
    information fournie par So Foot 15.01.2026 23:17 

    Racing de Santander 0-2 FC Barcelone Buts : Torres (66 e ) & Yamal (90 e +6) pour les Blaugranas Cette fois, pas d’exploit. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à l’ogre Albacete (3-2) en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone

  • Milan braque Côme grâce à ses Français
    Milan braque Côme grâce à ses Français
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:44 

    Côme 1-3 AC Milan Buts : Kempf (10 e ) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45 e +1) et Rabiot (55 e & 88 e ) pour les Rossoneri Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points ... Lire la suite

  • La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
    La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:16 

    Pour la réception de Lille, vendredi soir au Parc des Princes, une partie de la tribune Auteuil restera orpheline de ses habitués . La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi en prononçant une fermeture partielle de la tribune pour un match ferme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank