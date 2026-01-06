10% des Étatsuniens font du football leur sport favori

En continuant de kidnapper des sud-américains, ce chiffre ne pourra que grimper.

Selon une enquête réalisée par le média britannique The Economist , le soccer est devenu le sport préféré de 10% des citoyens des États-Unis d’Amérique . S’il apparaît toujours derrière le football américain et le basketball, il devance désormais le baseball et le hockey sur glace . Le football, notamment capitalisé par Donald Trump grâce à sa relation avec Gianni Infantino, président de la FIFA, a investi les terres de l’Oncle Sam en long, en large et en travers. Si à l’origine, ce sport ne figure pas dans la culture US, le forcing orchestré par les deux dirigeants semble faire changer les choses en vue de la prochaine Coupe du monde coorganisée avec le Canada et le Mexique. Mais ce n’est pas tout.…

SW pour SOFOOT.com