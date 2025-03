10 bonnes raisons de suivre la fin de cette saison de Ligue 1

Il reste dix journées à jouer pour vibrer en Ligue 1, qui fait plus parler d’elle pour ses coulisses que ses matchs. Pourtant, plein de belles histoires, de matchs de dingues et de cartons du PSG sont encore à vivre avant fin mai.

Pour le record du FC Nantes (Atlantique)

Perdre un record l’année de ses 30 ans, c’est horrible. Paris est encore invaincu cette saison, et pourrait bien enlever aux supporters du FC Nantes tout ce qui leur reste : un record de 32 matchs consécutifs sans défaite avec une équipe de 23 ans de moyenne d’âge. Eddy Capron s’en souvient dans Ouest-France : « Il y avait cette connexion psychologique. On avait des liens, tout simplement. On voulait réciter le même football, on avait les mêmes envies, peut-être aussi les mêmes craintes. » Nantes, qui s’appelait alors FC Nantes Atlantique, avait chuté en avril contre Strasbourg. Signe du destin, le PSG, avec son équipe de 23 ans de moyenne d’âge, pourrait égaler ce record… en avril contre Strasbourg. Vont-ils le faire ? Ou sauver des relégables en fin de saison (Saint-Étienne, Angers, Nantes ou Le Havre à jouer au mois d’avril) après leur élimination en Ligue des champions ? Les supporters nantais sourient déjà.

Pour Téji Savanier, Wahbi Khazri et Andy Delort

Tomber l’année de ses 50 ans, c’est horrible. À écouter Opta, autoproclamé spécialiste des statistiques, Angers était promis à la descente en début de saison. Avec Saint-Étienne et Le Havre, le trio allait se faire ratatiner par tout le monde. Bon, Opta n’avait pas totalement faux, mais avait oublié la catastrophe industrielle de Montpellier : deux entraîneurs, des briscards sans énergie, 2,4 buts encaissés par match. Pour profiter des dix dernières sorties du trio Savanier, Khazri, Delort, cette fin de saison de Ligue 1 vaut donc le détour.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com