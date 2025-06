Wiki Village, l'alliance du bois et du béton

Attention, fort en thème ! Dix ans après avoir été conçu pour le concours Réinventer Paris, le Wiki Village Factory vient d'ouvrir ses portes au pied des HLM du quartier Saint-Blaise, à l'est de la capitale. Au menu de ce tiers-lieu de 7 500 mètres carrés : l'incubation de start-up de l'économie sociale et solidaire, des ateliers de fablab, des bureaux et commerces ouverts aux habitants.

« Bâtie comme un village autonome, cette vitrine de l'urbanisme résilient de demain a choisi une structure mixte bois-béton. Elle réduit l'empreinte carbone et garantit confort acoustique et inertie thermique, sans recours à la climatisation », vante Paul Jarquin, patron de REI Habitat, opérateur pionnier de la construction bois, ici partenaire de la foncière Etic et de l'agence DVVD Architectes et associés.

Vite construite grâce à la préfabrication, cette hutte solidaire promet la réversibilité des espaces et des usages. Et, pour couronner le tout, son toit-terrasse bardé de chutes de chantier accueille un potager agricole pédagogique. What else ?