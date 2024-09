Votre salaire pourrait baisser en septembre, voici pourquoi-iStock-HJBC.jpg

Prélèvement à la source : un nouveau taux appliqué

Au printemps, vous avez déclaré vos revenus de 2023 auprès de l’administration fiscale. À la suite de la réception de votre déclaration, cette dernière a mis à jour votre taux de prélèvement à la source (PAS). Or, ce nouveau taux est appliqué depuis le 1er septembre dernier et cela peut avoir une incidence sur les salaires et retraites. Si, en 2023, vous avez déclaré des revenus supérieurs à ceux de 2022, votre taux de prélèvement sera plus élevé. A contrario, si vos revenus ont baissé, il en sera de même pour le taux de PAS. Ne soyez donc pas surpris en découvrant votre salaire du mois de septembre 2024. L’actualisation du taux de prélèvement à la source - qui a lieu le 1er septembre de chaque année - est à l’origine de son évolution positive ou négative.

Comment modifier son taux de prélèvement ?

Si votre situation personnelle a évolué (mariage…) ou que vos revenus ont augmenté ou baissé entre 2023 et 2024, vous avez la possibilité d’actualiser/moduler votre taux de prélèvement à la source. Cette année, vous aviez jusqu’au 1er septembre dernier délai pour effectuer les démarches. Sachez toutefois qu’une deuxième actualisation du taux est prévue au 1er janvier 2025. Comment faire pour modifier votre taux ? Rendez-vous sur le site impots.gouv.fr. Dans votre espace en ligne, cliquez sur « gérer mon prélèvement à la source » (votre taux actuel est indiqué au-dessus). Une page comportant plusieurs sections s’affiche. Sur cette dernière, vous pouvez procéder à diverses modifications. À gauche, sous la section concernant votre situation familiale, cliquez sur « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus ». Ainsi, votre nouveau taux correspondra à vos revenus actuels. Si vos revenus ont augmenté, vous pouvez choisir de ne pas revoir votre taux à la hausse mais cela n’échappera pas aux impôts qui vous feront régler un complément. Si vos revenus ont baissé et que vous n’actualisez pas votre taux, l’administration fiscale vous remboursera une certaine somme. Attention toutefois, en cas de baisse de vos revenus, il est nécessaire que le changement induise une différence « de plus de 5 % entre le prélèvement au taux modulé à la baisse et le prélèvement à votre taux actuel ». Notez qu’après actualisation de votre taux de PAS, le nouveau taux n’est pris en compte par les organismes collecteurs que sous un délai de un à trois mois et jusqu’au 31 décembre.

Petits rappels utiles

Si vous pouvez moduler vous-même votre taux, vous pouvez également choisir de laisser l’administration fiscale le faire de façon automatique. Elle informera alors directement votre employeur. Votre taux de PAS est indiqué sur votre compte en ligne ainsi que sur votre bulletin de salaire. Enfin, certains employeurs prennent en compte le nouveau taux dès fin août. Il est donc possible que le changement soit déjà visible sur votre salaire d’août.