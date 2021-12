Voici l’immeuble qui remplace le siège historique de RTL

Au 22 rue Bayard, dans le 8e à Paris, se dresse sur 25 mètres un immeuble de bureaux en bois qui vient d’être livré.

C’est une page qui se tourne. Le siège historique que RTL occupait depuis plus de 80 ans, a été remplacé par un immeuble en bois (voir notre diaporama en illustration principale) qui vient d’être livré par le promoteur Nexity et l’agence Axel Schoenert Architectes . Culminant à 25 mètres de haut, l’édifice de plus de 8100 m² (sur 7 niveaux) est situé aux 22 et 24 de la rue Bayard, dans le 8e à Paris. Un lieu stratégique, au cœur du «Quartier central des affaires, à deux pas de l’avenue Montaigne.

À l’origine, un ensemble de trois bâtiments. Les deux premiers, un immeuble post-haussmannien côté rue Bayard (construit en 1910) et un autre de 1860 côté impasse d’Antin, ont été restructurés. En revanche, le troisième, un bâtiment des années 1970, dont la façade signée du plasticien hongrois, naturalisé français, Victor Vasarely, et classée aux monuments historiques, a été démontée et donnée par RTL à la Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence, a, lui, été démoli.

Une «première» pour le Quartier central des affaires

À la place, un immeuble à ossature bois. « Maison Bayard est un ensemble emblématique, devenu obsolète avec le temps et désormais nouvel étendard de la construction durable , se réjouit LaSalle Investment Management, l’un des leaders de l’investissement immobilier, qui a acquis le bien fin 2017. C’est le premier immeuble modulable à ossature bois du Quartier Central des Affaires ». « Le défi était multiple: créer un ensemble homogène en réduisant notamment le nombre d’escaliers et en alignant les niveaux, maximiser les hauteurs sous plafond, apporter de la lumière, respecter le gabarit imposé par les bâtiments voisins ainsi que les exigences environnementales », détaille Nexity.

Disposant de plateaux de 1200 m², l’immeuble, qui peut accueillir 740 personnes, est commercialisé à 90%. Quatre locataires dont NEOEN (production d’énergies renouvelables), Stratégie & Corp (conseil en immobilier d’entreprise) et Dechert LLP (cabinet d’avocats) occuperont les lieux. Montant des loyers? « I ls sont en ligne avec les loyers des actifs prime de la capitale », répond le propriétaire. Les loyers «prime» s’élèvent à 920 euros/m² par an pour le Quartier central des affaires, selon JLL. Soit environ 625.000 euros par mois. De son côté, Bureaux Locaux estime le loyer du 22 rue Bayard à près de 526.000 euros par mois.

Les locataires bénéficieront d’une façade, côté rue Bayard, qui se veut « très haut de gamme, contemporaine, connectée et écologique ». Sur cour, deux patios végétalisés ont été créés. Au dernier étage, un rooftop avec un potager. Au total, 740 m² d’espaces verts, de jardins, de terrasses végétalisées. Sans compter 25 places de parking dont 6 pour des véhicules électriques. « Les espaces intérieurs, prolongés par les espaces extérieurs répondent aux nouveaux modes de travail. Les transparences, percées visuelles et les ouvertures en façade offrent une lumière naturelle », explique Axel Schoenert Architecture .