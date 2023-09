Voici combien les Français aimeraient gagner pour mener une « vie de rêve »

La vie de rêve a un coût pour les Français : 26 millions d'euros. Illustration. (ALEXAS_FOTOS / Pixabay)

Selon une étude de l'Ifop, les Français estiment qu'ils auraient besoin de 26 millions d'euros en moyenne pour réaliser leurs rêves. D'importantes disparités dans les sommes évoquées existent en fonction des revenus des personnes interrogées.

L'Ifop a mené une étude auprès de 1 000 Français avec cette question : quelles sommes auraient-ils besoin de gagner pour réaliser leurs rêves ? Les résultats varient sensiblement en fonction du niveau de revenu, du genre et de l'âge des participants, rapporte BFM TV qui relaie cette enquête menée pour Critiquejeu.info . Mais, en moyenne, ils estiment qu'il leur faudrait 26 millions d'euros pour financer leur vie rêvée.

Une vie de rêve avec 26 millions d'euros

Les personnes gagnant entre 900 et 1 300 euros nets par mois sont les plus « gourmandes », estimant avoir besoin de 45 millions d'euros, tandis que ceux avec des revenus mensuels de plus de 2 500 euros se contenteraient de 17,6 millions d'euros.

Cependant, lorsque l'on demande aux Français de préciser la somme qu'ils pourraient réellement envisager, la moitié déclare qu'ils pourraient se satisfaire de moins d'un million d'euros, et un tiers serait heureux avec moins de 100 000 euros.

Ne plus avoir à travailler, le luxe suprême

Pour tenter de s'approcher de leurs rêves, 39 % des Français s'adonnent occasionnellement aux jeux de hasard, avec une prédominance chez les hommes (35 %) par rapport aux femmes (26 %).

Le rêve de ne plus avoir à travailler est partagé par 62 % des personnes interrogées. Ce fantasme est plus marqué encore chez les femmes (64 %) et les jeunes de moins de 35 ans (78 %). Plus de la moitié des actifs (56 %) envisageraient sérieusement de quitter leur emploi en cas d'importante rentrée d'argent, ce chiffre grimpant à 70 % chez les personnes âgées de 50 à 64 ans.

Avec de telles sommes, la majorité des Français envisagent des choix altruistes sur la manière d'effectuer des dépenses. En effet, ils sont 84 % à déclarer qu'ils aideraient leurs proches, et 54 % feraient un don à une association. A titre individuel, les voyages (83 %) et l'achat d'un bien immobilier (80 %) sont également mentionnés, contre seulement 21 % pour une voiture de luxe.