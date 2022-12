Voici à quoi ressemblerait votre électroménager redessiné par Gaudí

Avec l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle, un photographe irlandais a choisi de montrer ce que l’architecte catalan aurait pu apporter à l’équipement de nos cuisines.

L’architecte catalan Antoni Gaudí , à qui l’on doit la Sagrada Família à Barcelone ou encore la Casa Batllò et le Parc Güell était un partisan de l’architecture totale. À la manière de son contemporain Français, Hector Guimard, ce chantre de l’Art nouveau, se plaisait à dessiner les meubles et la décoration intérieure de ses maisons parfois jusque dans le moindre détail. Et s’il avait vécu plus tard, peut-être se serait-il attaqué à l’électroménager? C’est en tout cas le défi amusant que s’est lancé le photographe irlandais Marcus Byrne, qui aime se décrire comme un «conteur visuel» (visual storyteller, en version originale) .

S’appuyant sur un logiciel de génération d’images ayant recours à l’ intelligence artificielle , il donne à voir ce que pourrait être un grille-pain carrossé par le génial architecte, ou encore un fer à repasser, un réfrigérateur, une cafetière ou une bouilloire. On y reconnaît la patte du maître et son goût pour les formes végétales, les courbes et la profusion de couleurs. On y retrouve des pointes de style néogothique et de modernisme dans les modèles proposés par Marcus Byrne. Son grille-pain rappelle des motifs du Parc Güell, sa bouilloire a un petit quelque chose de la Sagrada Família, etc.

Pour en finir avec le design minimaliste

«Nous vivons à l’époque d’Apple et de Tesla avec une tendance au design minimaliste, explique Marcus Byrne sur son site. Toutes les marques de voitures ont des modèles qui se ressemblent et les logos des entreprises sont dépouillés pour mieux vivre dans le monde étriqué des appareils mobiles.» A des années-lumière de cette tendance, Gaudí, souligne-t-il propose «une explosion de couleurs et de formes curvilignes organiques» et grâce à lui «le design sublime ces appareils du quotidien pour les transformer en sculptures de style Art nouveau» . Il faut bien reconnaître que le robot ménager revisité à la mode Gaudí et délirant et que le fer à repasser tient autant du gothique métal que des montres molles de Dali. Pour parvenir à ces étonnants résultats, Marcus Byrne s’est contenté d’utiliser le logiciel Midjourney (dont une version gratuite est accessible depuis l’appli de messagerie Discord) qui génère des images à partir de texte et de quelques retouches sur Photoshop.