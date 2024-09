Virements instantanés, CB, chèques, cash : comment paient les Français?

Derrière la domination de la carte bancaire, le service de virement instantané gagne du terrain, favorisé par l'alignement avec le virement classique imposé par la réglementation européenne dès 2025.

Comment les Français passent-ils à la caisse? En France l'usage du virement instantané, qui permet aux bénéficiaires de recevoir en moins de 10 secondes l'argent viré, a augmenté de 84% en 2023, représentant désormais plus de 6% des virements, selon des données fournies par la Banque de France. Le pays suit, avec du retard, la tendance en Europe: plus de 16% des virements y étaient des virements instantanés en décembre 2023, selon la Banque centrale européenne (BCE), un chiffre qui a doublé en trois ans.

De nombreuses banques en France facturent ce service de virement instantané, contrairement aux virements classiques généralement gratuits et dont les délais de réception sont bien plus longs: entre un et trois jours. Mais dès l'an prochain, elles auront obligation de proposer le virement instantané au même tarif qu'un virement classique. Un règlement européen avait été adopté en février en ce sens.

Les espèces se maintiennent

La carte bancaire demeure le moyen de paiement hors espèces préféré des Français, détaille l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France, à l'origine de ces données.

Six paiements hors espèces sur dix ont été réalisés par ce biais l'an dernier, une part en progression depuis 2022 (+1,8%). Quant au recours au chèque, il continue sa chute: 11,6% de chèques émis en moins en 2023 qu'en 2022. Les chèques représentent désormais moins de 3% des transactions hors espèces.

Les retraits d'espèces par carte ont été relativement stables en 2023, -0,8% en volume et +2% en valeur, a également développé l'OSMP.