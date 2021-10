Va-t-on construire moins de maisons individuelles en France?

La polémique lancée par la ministre du Logement qui est revenue sur ses propos, pose la question de l’avenir des maisons.

C’est une «bombe» qu’a lâchée la ministre du Logement en fin de semaine dernière. Emmanuelle Wargon a qualifié le modèle des pavillons avec jardin de «dépassé». De quoi provoquer l’émoi des Français très attachés aux maisons individuelles ainsi que des constructeurs. La ministre a eu beau revenir sur ses propos, le mal était fait. Dès lors, faut-il s’attendre à une nouvelle dégringolade sur le marché des maisons neuves?

«Nouvelle» car, dans les faits, c’est déjà le cas. La faute au Covid et au durcissement des conditions de crédit immobilier. Car près de 72% des propriétaires de maisons individuelles vivent dans des communes rurales (37,5%) et dans des villes de moins de 100.000 habitants (56%), selon l’Insee. Celles-là mêmes qui ont de plus en plus la cote auprès des Français avec la crise sanitaire.

Or, ces ménages, pour la plupart, disposent de revenus peu élevés et ont été les premiers touchés par les exigences des banques. Ce sont donc autant de Français qui pourraient ne plus avoir les moyens d’acheter une maison, surtout si leurs prix s’envolent avec l’«effet Covid». De quoi faire enrager les constructeurs. «La ministre donne l’impression de vouloir laisser comme seul espoir, aux plus modestes, l’accession en logement collectif, inaccessible financièrement», fulmine Damien Héreng, président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. «On peine à cromprendre les raisons qui poussent à opposer habitat individuel et collectif et à créer les conditions d’une nouvelle spirale inflationniste du coût du logement», s’inquiète Grégory Monod, président de Pôle Habitat-FFB.

Des terrains plus petits

Et ce d’autant plus qu’après une annus horribilis en 2020, le marché des logements individuels a quelque peu redressé la barre au début de l’année 2021, avant de stagner jusqu’en août dernier, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique (voir ci-dessous). À ce jour, la France compte un peu plus de 121.000 maisons individuelles «pures» (opération de construction ne comportant qu’un seul logement) dont le nombre a grimpé de plus de 10% en un an et de 5% entre juin et août 2021. En revanche, on ne compte, en France, que 37.000 logements individuels groupés (avec plusieurs logements individuels) que la ministre Emmanuelle Wargon veut promouvoir. Leur nombre n’a grimpé que de 3% en un an et a chuté de 9% entre juin et août.

La progression des maisons individuelles va-t-elle se poursuivre? «En pratique, on ne va pas arrêter de construire des maisons mais, si les règles locales d’urbanisme nous le permettent, on va construire sur des terrains plus petits en moyenne. Si tel est le cas, la maison sur un terrain de plus de 900 m² va devenir plus rare», prévient Damien Héreng. Moins de maisons donc et moins étalées. Un autre critère cher aux Français - 80% des seniors et 59% des jeunes partagent cet avis, selon un sondage Ipsos pour la Fédération des ascenseurs, publié il y a un an - qui pourrait s’envoler. Sans compter que la RE 2020, qui va augmenter les prix selon les professionnels, et la loi Climat qui vise «zéro artificialisation des sols», vont changer la donne.