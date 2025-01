Une gestion budgétaire efficace en 2025 avec la règle 70/20/10

Bon à savoir

Comment donner des notions de gestion d’épargne à vos enfants

Selon une enquête de 2024 de la Fédération bancaire française, 52% des enfants âgés de 7 à 14 ans ont besoin de se faire expliquer la notion de budget. En d’autres termes, plus d’un enfant sur deux manque de notions essentielles pour gérer son argent. Pourtant ils peuvent être sensibilisés à une utilisation responsable et éclairée de leurs ressources, dès l’enfance. Les parents à un rôle central à jouer dans cette éducation financière. Il suffit de mettre en place des approches simples et pédagogiques, comme le fait d’expliquer la règle 70/20/10 pour équilibrer dépenses, épargne et loisirs. Il est aussi possible de les initier au fonctionnement d’un compte bancaire comme le Livret A ou le Livret Jeune ou encore de fixer des objectifs d’épargne adaptés à leur âge. Ces pratiques contribuent à bâtir une base solide pour leur future autonomie financière.

Pour être toujours en phase avec votre budget, il est important de suivre vos dépenses. Aujourd’hui, de nombreuses applications permettent de le faire facilement. En un coup d’œil, elles offrent une vue claire d’une situation financière et aident à savoir si des ajustements sont nécessaires.