Une décote de 30% des logements situés près de l’aéroport d’Orly?

Un plan visant à réduire les nuisances sonores subies par les habitants, vient d’être validé. La décote sur la valeur des logements est estimée à -30% par des élus franciliens.

Pour tenter d’échapper aux nuisances sonores provoquées par les avions qui survolent l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, un retraité, installé à Cormeilles-en-Parisis, dans le Val-d’Oise (95), a décidé de dormir dans sa cave. « Quand on a acheté, il n’y avait aucun avion au-dessus puisque la piste n’était pas construite, sinon on n’aurait pas acheté là », assure Claude, cité par Le Parisien . Chaque jour, 400 appareils passent au-dessus de son habitation.

Une consultation publique sur le prochain plan de prévention du bruit aérien de l’aéroport de Roissy pour la période 2022-2026 a eu lieu de janvier à mars dernier. Pendant ce temps, un autre Plan de prévention du bruit dans l’environnement, le PPBE 2018-2022, de l’aéroport Paris-Orly cette fois, supposé réduire le bruit subi par les habitants vivant à proximité, vient d’être validé (avec quelques années de retard) par les préfectures du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne.

L’aéroport de Paris-Orly est situé à 14 km au sud de Paris. « 254 communes dans le sud francilien sont soumises au bruit de l’avion, à moins de 3000 mètres d’altitude, soit 1,96 millions d’habitants », dénombre Gérard Bouthier, président du réseau Drapo, l’association de défense des riverains de l’aéroport de Paris-Orly. Le PPBE prévoit notamment la poursuite de la mise en place de descentes continues qui évitent « l’augmentation de la puissance des moteurs ». De plus, un point d’achoppement a été retiré, celui qui envisageait de rétablir les zones C, zone de bruit modéré, et D, zone de bruit faible, dans le plan d’exposition au bruit (PEB).

Il est aujourd’hui interdit de construire en zones A et B, très exposées au bruit alors qu’en zone C, il y a des restrictions et en zone D, des obligations d’isolation acoustique. « Selon les élus essonniens et val-de-marnais, cela se serait soldé par une dévaluation de 30% de milliers de biens immobiliers par de fortes contraintes d’urbanisme et d’isolations », cite Le Parisien .

La ville aux 6000 jardins

Les biens immobiliers situés non loin de l’aéroport d’Orly, en zone B ou C, accusent-ils vraiment une perte de valeur? « Les acquéreurs achètent dans un quartier survolé par des avions car le bâti est moins cher. Il y a un effet boule de neige sur plusieurs communes, à savoir que les gens achètent peu cher puis ont en assez du bruit et revendent encore moins cher . De beaux pavillons terminent aux mains de marchands de sommeil », selon Gérard Bouthier.

Philippe De Meyer, de l’Agence Le Chalet, à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne (94), dont une partie du territoire est classée en zone C et une partie en B, a déjà pu constater une décote avoisinant les 30% dans cette commune. «C ela dépend des biens. Si c’est un gros bien, il peut y avoir une décote de 30%. Les acquéreurs préféreront perdre des mètres carrés et ne pas acheter à Villeneuve-le-Roi. Si c’est un petit bien, la rareté des petits biens peu cher fait qu’il est surévalué et que sa décote est moins importante .» Selon Gérard Bouthier , «la tolérance aux bruits des avions est moins grande aujourd’hui avec le développement du télétravail. Ce changement de mode de vie rend plus irritable au bruit. De plus, les citoyens s’étaient habitués au calme et à l’air pur en période Covid et ne supportent donc plus les nuisances sonores. »

Mais cette proximité avec l’aéroport d’Orly n’aurait pas que des effets néfastes d’après Philippe De Meyer: « Une partie de Villeneuve-le-Roi est classée en zone inconstructible, ce qui nous permet d’être surnommés la ville aux 6000 jardins ». C’est également une commune « très pavillonnaire », Villeneuve-le-Roi étant exemptée des quotas de logements sociaux.