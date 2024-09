Une condition réduit encore le nombre de permis de construire-iStock-korawat thatinchan.jpg

Autorisation de permis de construire : état des lieux

Selon le ministère de la Transition écologique, entre juillet 2023 et juin 2024, 347 900 logements ont été autorisés à la construction, ce qui correspond au niveau le plus bas enregistré depuis 2015. Les statistiques sont cependant disparates selon les types de construction et les régions. Les maisons individuelles sont ainsi les plus touchées (- 24,4 % pour les maisons individuelles en secteur diffus), tandis qu’au plan géographique, seuls les Hauts-de-France et la Bretagne résistent un peu, avec des autorisations en baisse respectives de « seulement » - 1,4 % et - 5 %.

Ces régions où le manque d’eau devient rédhibitoire...

Dans les Alpes-Maritimes, pas d’eau, pas de permis de construire ! La préfecture du 06 vient en effet d'annoncer que désormais, l’avis sur les évolutions du plan d'urbanisme des communes du département, allait être conditionné à la disponibilité en eau sur la durée. En clair l'Etat ne validera pas les permis dans le département en cas de risque de pénurie d'eau, et justifie sa décision en évoquant les sévères sécheresses enregistrées en 2022 et 2023... « De tels épisodes pourraient devenir communs dans les prochaines années en raison du dérèglement climatique : une baisse d'environ 30 % des débits des cours d'eau du département est ainsi attendue d'ici 2050, ainsi qu'une baisse drastique du manteau neigeux d'ici la fin du siècle ». Cette décision, si elle a fait couler beaucoup d’encre, n’est pourtant pas une première. Une dizaine d’initiatives similaires – prises par des maires – auraient ainsi été recensées dans l'Hérault, en Gironde ou en Haute-Savoie. En 2023, après deux étés particulièrement secs, les maires des neuf villages formant, dans le Var (83), le pays de Fayence, s’étaient mis d'accord sur un « schéma de cohérence territoriale » visant à « limiter la croissance démographique sur les 5 prochaines années à 0,5 % » ... « Une situation de quasi-gel des permis de construire », expliquait alors François Cavallier, maire de Callian, l’un des 7 villages perchés formant la communauté de communes. Un promoteur immobilier a bien tenté d’attaquer cette décision en justice, mais il a été débouté, le juge du tribunal administratif de Toulon ayant, pour un motif de « salubrité publique », donné raison aux édiles en février 2024.