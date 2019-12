Une carte grise gratuite pour les véhicules propres

Tous les propriétaires de véhicules propres vivant dans la région des Hauts-de-France vont pouvoir bénéficier de la gratuité de la carte grise à compter du 1er janvier prochain. Des dispositifs semblables existent également dans d'autres régions.

iStock-3alexd

Une initiative salutaire pour l'environnement et la santé

Des dispositifs similaires ailleurs en France

Rouler dans un véhicule 100 % électrique ou hybride coûtera bientôt moins cher aux personnes vivant dans la région des Hauts-de-France car le Conseil régional a pris la décision de leur offrir la carte grise. Ce principe traduit une volonté de la région de soutenir l'effort des Français qui font le choix de rouler propre, à savoir en se passant de leurs anciens véhicules à motorisation thermique essence ou diesel, responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre et de particules fines telles que le dioxyde de souffre. Une initiative salutaire pour l'environnement et salutaire également d'un point de vue de la santé publique, le diesel causant plusieurs dizaines de milliers de décès par an dans le monde (environ 50 000 selon l'OMS) tandis que les particules fines sont responsables quant à elles de graves maladies respiratoires. C'est le président de la région Xavier Bertrand qui a fait connaître cette mesure qui s'inscrit par ailleurs dans un plan plus large visant à tendre vers une neutralité carbone sinon à réduire significativement les émissions de CO2 sur le territoire. L'élu explique ainsi qu'il s'agit « Pour la région d'un manque à gagner, mais je pense sincèrement que cela vaut la peine d'accompagner le passage aux véhicules propres ». Il faut dire que le prix d'achat des véhicules électriques ou hybrides est pour l'heure encore particulièrement élevé, aussi un coup de pouce financier est le bienvenu pour alléger la note totale.La gratuité de la carte grise pour les véhicules électriques ou hybrides dans les Hauts-de-France n'est pas le seul dispositif existant en France. L'État souhaite encourager tous les Français à opter pour de tels modèles, d'autant que la fin de la vente des voitures thermiques est annoncée pour 2040. Dans cette optique, la totalité des conseils régionaux a la possibilité d'offrir tout ou partie des frais du certificat d'immatriculation -- carte grise -- des véhicules fonctionnant au GPL (Gaz de pétrole liquéfié), au GNV (Gaz naturel véhicule), à l'électrique, au superéthanol 85 ou encore au bioéthanol E85. Chaque région et chaque département a la main libre sur le pourcentage de réduction appliqué à l'émission de la carte grise pour ces véhicules à savoir 50 % ou 100 %. Reste que dans la majorité des régions, la carte grise pour ces véhicules est désormais totalement gratuite. La décision des conseils régionaux d'offrir tout ou partie des frais de la carte grise pour des véhicules faiblement polluants représente ainsi un coup de pouce de quelques centaines d'euros selon les modèles. Si cela ne fait pas significativement baisser le coût d'achat de ces véhicules, cela vient en complément de la prime à la conversion allant de 2 500 à 5 000 euros selon les cas de figure.