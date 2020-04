Une alternative belle et écolo à la fosse septique !

Traiter et purifier ses eaux usées n'est pas le chantier le plus excitant lorsque l'on vient d'acquérir une maison. La simple évocation d'une fosse septique peut décourager les plus téméraires. Il existe pourtant un moyen simple, écologique, efficace (et esthétique !) pour assainir ses eaux usées sans avoir recours à une fosse septique : la phytoépuration. Pionnière en la matière, la société bretonne Aquatiris propose depuis une dizaine d'années un jardin d'assainissement qui permet de traiter les eaux usées et de les restituer épurées en milieu naturel. Explications.

©Aquatiris, les Jardins d'Assainissement®

Un système de filtres à roseaux et de plantes

Des protocoles rigoureux tout en respectant la nature

Trucs et astuces

Créée en 2007 par deux entrepreneurs bretons bien décidés à révolutionner les systèmes d'assainissement, Aquatiris lance très vite son premier programme de recherche en phytoépuration et suit in situ 50 installations pendant toute une année. Les résultats sont probants et à la faveur d'une évolution de la réglementation, les jardins d'assainissement recoivent un agrément ministériel en 2011 et sont officiellement autorisés pour les particuliers. Le principe est simple, les eaux usées sont traitées grâce à des filtres plantés de roseaux et de plantes semi-aquatiques (Iris, menthe aquatique...). Ce système en escaliers permet de restituer en bout de chaîne des eaux épurées immédiatement réutilisées en milieu naturel. Ce concept, largement inspiré des zones marécageuses, permet de faire traverser les eaux usagées sous la surface de la maison et du jardin, sans qu'aucune fosse septique disgracieuse et lourde d'entretien ne vienne ternir le tableau. Seules Mère Nature et les bactéries qui vivent autour des racines des plantes qui décomposent les déchets, nettoient les eaux et les redistribuent au milieu des fleurs.Le système Aquatiris n'est pas simplement invisible mais il est beau et écologique puisqu'il nécessite la création d'un jardin. Un jardin qui en outre ne consomme aucune énergie, ni de réactif chimique. Pas de fosse non plus donc pas de vidange et pas de mauvaises odeurs. Aquatiris, dont la démarche se veut résolument respecteuse de l'environnement, promet une matière première (plantes, sable, graviers...) entièrement locale et une installation d'une durée de vie équivalente à celle de la maison (soit environ 40 ans). Une vraie plus-value en cas de revente. La société propose deux gammes pour ses jardins d'assainissement : la gamme Roseaux et la gamme Iris. La première répond au protocole de marquage européen CE qui teste le dispositif durant 38 semaines dans des conditions ordinaires d'utilisation. C'est le protocole adopté par la quasi totalité des fabricants. La gamme Iris répond quant à elle au protocole français, beaucoup plus rigoureux. Sa phase de test dure en effet plus longtemps (44 semaines) et prévoit des conditions difficiles d'utilisation (baignoires vidées, absences prolongées, surcharges...). Le réseau Aquatiris est présent partout en France et suivra votre projet d'assainissement de bout en bout.Aquatiris propose d'autres systèmes d'assainissement pour les habitats singuliers. La phytoflottante par exemple qui assainit les eaux usées des maisons flottantes ou des péniches. Alors que la phytotiny est une autre adaptation des jardins d'assainissement pour l'habitat mobile ou insolite comme les "Tiny Houses", ces maisons en bois aux dimensions réduites. La société propose encore des "jardins de pluie" pour la rétention et la valorisation des eaux pluviales.