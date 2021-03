Le gouvernement a mis en place une prime au logement de 1000 euros à destination des jeunes actifs. Depuis le 18 février 2021, les jeunes actifs peuvent bénéficier d'une aide de 1000 euros pour financer leur logement. Proposée par Action Logement, un organisme animé par les partenaires sociaux et par le ministère chargé de la Ville et du Logement, ce petit coup de pouce est bienvenu, alors que plus d'un tiers des jeunes craignent d'avoir des difficultés à payer leur loyer en 2021.

Une aide au logement pour les jeunes actifs - iStock-SDI Productions

Un contexte difficile pour le logement des jeunes

Qui peut demander cette aide ?

Un coup de pouce pris d'assaut

Selon un sondage réalisé récemment par Ipsos pour la Fondation Abbé Pierre, 35 % des jeunes Français craignent d'avoir des difficultés à s'acquitter de leur loyer mensuel en 2021. Ce même sondage révèle par ailleurs que 20 % des jeunes âgés de moins de 25 ans déclarent avoir eu recours à une aide alimentaire en 2020, les trois-quarts d'entre eux pour la première fois. Ces chiffres éloquents mettent en lumière la précarisation grandissante de cette tranche d'âge, en difficulté avant 2020 et lourdement impactée par la crise sanitaire.Le dispositif mis en place par Action Logement et le gouvernement est une aide ponctuelle versée en une seule fois. Symbolique, elle est disponible aux conditions suivantes : Les demandeurs doivent être âgés de moins de 25 ans ou être en contrat en alternance - le cas échéant, il n'y a pas de limite d'âge ; Ils doivent percevoir un salaire mensuel brut compris entre 30 % (467 €) et 110 % (1 711 €) du montant brut du SMIC au 1er janvier 2021, soit 1 554,58 € ; Ils doivent avoir un bail de location ou de colocation pour un logement principal situé en France ; Ils doivent être salariés depuis moins de 18 mois et être en poste au moment où ils effectuent la demande.Pour bénéficier de ce dispositif, les demandeurs devaient dans un premier temps s'assurer de leur éligibilité et soumettre leur demande en ligne sur la plateforme d'Action Logement. L'association indiquait cependant récemment sur son site que le quota de dossiers, fixé à 50 000, avait très rapidement été atteint. Selon Action Logement, le nombre de dossiers présentés via la plateforme « dépasse la limite de l'enveloppe financière consacrée à cette subvention ». Aucune autre demande ne peut donc être soumise et seuls les dossiers envoyés et complets pourront être traités. Action Logement indique cependant que les jeunes actifs qui n'auraient pas pu soumettre leur demande peuvent solliciter deux autres subventions : l'aide préventive aux impayés de loyer, à destination des locataires ou propriétaires qui ont perdu leur emploi pendant la crise sanitaire, et l'aide Mobili-Jeune, pour les jeunes en alternance. Les critères d'admissibilité de ces deux subventions sont cependant beaucoup plus restrictifs. La première est réservée aux demandeurs d'emploi et la seconde est exclusivement destinée aux jeunes de moins de 30 ans sous contrat d'apprentissage ou professionnalisation.