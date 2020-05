Un retraité perçoit en moyenne 447 000 euros de pension retraite

Selon une étude de France Stratégie un retraité perçoit tout au long de sa retraite en moyenne 447 000 euros de pension retraite

France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre, qui contribue a? l'action publique par ses analyses et ses propositions. L'institution a réalisé une étude selon laquelle un retraité perçoit tout au long de sa retraite en moyenne 447 000 euros de pension retraite. Ce capital retraite est supérieur de 56% au patrimoine privé moyen des Français au moment de la liquidation de la retraite. Ce patrimoine retraite est beaucoup plus également distribué que le patrimoine privé, mais aussi que les revenus d'activité.

Patrimoine privé et patrimoine retraite

En France, les 10% des ménages les plus riches détiennent 49% du patrimoine privé total (mobilier, immobilier et professionnel), tandis que les 50% des ménages les moins aisés possèdent seulement 6% du total.

Selon une étude récente, les inégalités de patrimoine ont progressé depuis le milieu des années 1980 et jusqu'en 2015 : à long terme, on pourrait retrouver un niveau d'inégalité « de l'ordre de celui qui prévalait au début du siècle dernier, avec une part du patrimoine total détenue par le top 10% de l'ordre de près de 80 % ». Cependant, la comparaison avec la situation d'avant-guerre omet une évolution de taille intervenue depuis lors : l'instauration de notre système de retraites par répartition, un dispositif par lequel l'État social a, selon Robert Castel, superposé à la propriété privée « un système de prestations publiques qui assure la sécurité sociale ».

Pour autant, ce patrimoine retraite ne constitue pas un équivalent du patrimoine privé, en particulier parce qu'il est nécessairement consommé pendant la période de retraite et s'éteint au décès de son titulaire (ou de son conjoint), à l'inverse du patrimoine privé qui peut être transmis.

En France, le système de retraites publiques, dont le flux annuel de retraites versées, représente près de 14 % de la richesse nationale.

Un patrimoine retraite moyen de 447 000 euros

En fin de vie active, les ménages ont accumulé du patrimoine privé (mobilier, immobilier et professionnel) et des droits à la retraite.

On peut considérer les droits à la retraite comme un capital versé sous forme de rente. La valeur de ce capital retraite correspond à la somme actualisée en début de retraite des pensions effectivement perçues par un individu sur une durée correspondant à son espérance de vie.

En moyenne, un individu des générations 1952-1967 a une espérance de vie à la retraite de 23,6 ans, pour un départ à la retraite en moyenne à 61,6. Il percevra une rente annuelle moyenne (en tenant compte de la réversion) de 18 900 euros jusqu'à sa mort.

Ainsi, le patrimoine retraite des individus âgés de 50 a? 65 ans en 2017 équivaut a? 447 000 euros en moyenne au moment du départ en retraite. Il est supérieur de 56% a? la valeur moyenne de leur patrimoine prive? (mobilier, immobilier ou professionnel).

Le patrimoine retraite des femmes

Les femmes perçoivent une pension retraite inférieure a? celle des hommes : elles reçoivent en moyenne annuellement 18 000 euros jusqu'a? leur mort, contre 20 100 euros pour les hommes.

Cependant, leur espérance de vie est plus élevée que celle des hommes : elles perçoivent donc leur pension retraite plus longtemps. Par ailleurs, elles sont plus souvent qu'eux bénéficiaires d'une pension de réversion (au décès de leur conjoint). Résultat, le patrimoine retraite des femmes est supérieur de près de 7% en moyenne a? celui des hommes.

Des inégalités moins marquées

Le patrimoine retraite croît par construction avec le niveau de revenu d'activité sur l'ensemble de la carrière et donc avec le patrimoine privé, mais jusqu'à un certain point seulement. En effet, le taux de remplacement (qui correspond au taux de couverture des revenus d'activité par la pension retraite), est très élevé pour les plus faibles tranches de revenus et plus faible pour les tranches les plus élevées.

Ainsi, le patrimoine retraite moyen augmente jusqu'a? la médiane des patrimoines privés puis se stabilise. En moyenne, les 10% des patrimoine privés les plus élevés détiennent un patrimoine retraite égal a? 1,4 fois celui des 10% les moins fortunés. Ces inégalités de patrimoine retraite sont donc beaucoup plus faibles que les inégalités de patrimoine prive?.

