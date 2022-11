Un propriétaire diabétique en grève de la faim après 17 ans de galère locative

Ce septuagénaire ne peut pas jouir de son bien depuis des années. Après des locataires mauvais payeurs, il fait face à des squatteurs.

C’est un cri de désespoir. Alors que certains propriétaires, démunis face à des squatteurs, se séparent de leurs biens qu’ils bradent à des sociétés spécialisées , Marcel, 74 ans, handicapé et diabétique, n’a pas trouvé d’autre solution pour protester contre le squat de sa résidence locative située à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis (93), que d’entamer une grève de la faim. Et pourtant, une décision de justice prononcée en janvier 2022 lui avait redonné espoir en ordonnant l’expulsion des squatteurs. En novembre, la situation n’a pas bougé d’un iota pour Marcel. Il a donc commencé une grève de la faim le lundi 21 novembre, rapporte La Dépêche du Midi . Il a perdu 13 kilos en 7 jours alors qu’il est invalide à 85% et diabétique. « Je tiens à peu près encore debout, mais ça commence à chanceler, j’arrive quand même à stabiliser mon diabète. Je voulais arrêter les médicaments mais mon médecin me l’a interdit », confie-t-il à La Dépêche du Midi .

Cet ancien expert-comptable avait acheté cet appartement afin de se créer un revenu complémentaire en plus de sa retraite. Les précédents locataires ne payaient plus leurs loyers depuis des années et ont laissé place en 2020 à un groupe de 7 squatteurs, trois femmes et quatre hommes, qui auraient placé des chiens menaçants dans la cour pour empêcher toute intervention. En tout, 17 années de galère pour Marcel. Alors qu’en janvier 2022, il pensait être bientôt libéré de ce squat, la situation n’a pas évolué et ce malgré des lettres de relance à la mairie et au ministère de l’Intérieur, des constats d’huissier et des demandes de réquisition de la force publique. Il a même envoyé un courrier au président de la République le 22 novembre pour l‘informer de son action.

Des impayés d’eau de 50.000 euros

Dans les affaires de squat, les préfectures tardent parfois à intervenir tant qu’elles n’ont pas réussi à reloger les occupants . De plus, le profil des squatteurs est toujours pris en considération par la justice. Si les squatteurs ont des problèmes de santé, leur expulsion est souvent plus complexe à orchestrer. «Nous prenons également en compte le profil des squatteurs: l’expulsion sera immédiate pour des personnes qui cherchent, par exemple, à se cacher de la police. En revanche, s’il s’agit d’un couple avec des enfants, qui plus est en bas âge, l’expulsion est plus délicate », confiait au Figaro un commissaire de police parisien.

« C’est le pot de terre contre le pot de fer », se désole le propriétaire. Le comble, c’est qu’il doit s’acquitter du paiement de la taxe foncière, alors qu’il n’a pas la jouissance du bien. Cette somme aurait directement été prélevée sur sa caisse de retraite. Une taxe dont il avait demandé l’allégement, sans succès. Le retraité est contraint de vivre chez ses enfants, à Badens, dans l’Aude (11). En plus de la taxe foncière, le septuagénaire doit régler une ardoise de 50.000 euros pour des impayés d’eau qui remontent à 2014. Les squatteurs ont ouvert un compteur d’eau et n’ont évidement pas réglé les factures. Marcel aurait pourtant aimé profiter de cet argent pour venir en aide à ses enfants qui gèrent une exploitation viticole au château Borie neuve à Badens. L’année n’a pas été bonne pour la viticulture et un coup de pouce financier aurait pu les sortir de l’embarras. « Je me suis toujours tenu à carreau, on m’a toujours appris le respect, mais là, j’ai une envie, c’est de prendre le fusil », conclut ce propriétaire, à bout de nerfs.