Un premier actif résidentiel en Allemagne pour l’OPCI BNP Paribas Diversipierre

BNP Paribas REIM annonce avoir acquis un premier actif résidentiel outre-Rhin pour le compte de son OPCI BNP Paribas Diversipierre, auprès du groupe allemand HT, spécialisé dans la construction d’hôpitaux. L’ensemble immobilier vendu au fonds immobilier non coté de BNP Paribas est un programme d’habitations récent situé dans le quartier de Bergedorf à Hambourg.

L’acquisition récemment annoncée par BNP Paribas REIM participe à deux objectifs stratégiques définis par le gestionnaire du fonds pour cette année : l’orientation du portefeuille vers des actifs résidentiels et l’augmentation de sa diversification sur les marchés immobiliers européens. L’actif acquis est composé de six immeubles collectifs totalisant 155 appartements et 138 places de stationnement, pour une superficie totale d’environ 13 000 m². Les logements ont été livrés en 2010 et « sont conçus pour des jeunes couples et des familles » : ils bénéficient de prestations haut de gamme et disposent de balcons.

« Cet investissement est une grande concrétisation pour notre OPCI BNP Paribas Diversipierre, étant le premier actif résidentiel directement détenu par le fonds depuis sa création en 2014. Une telle acquisition s’inscrit parfaitement dans sa stratégie qui a pour objectif d’offrir un portefeuille hautement diversifié dans toute la zone euro avec d’excellents fondamentaux immobiliers, » résume Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management & Private Investors de BNP Paribas REIM.

« Le respect des normes environnementales a été une considération clé dans la décision d’investissement du fonds, car les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont un élément majeur de chaque transaction » précise la société de gestion dans son communiqué. L’OPCI BNP Paribas Diversipierre a en effet été labellisé ISR en 2020 et est en conformité avec l’article 8 de la régulation SFDR de l’Union Européenne (Sustainable Finance Disclosure Regulation). D’après BNP Paribas REIM, les locataires présents dans les appartements ont d’ores et déjà un niveau de consommation énergétique qui respecte la norme « KfW 60 », soit la moitié de la consommation moyenne des foyers allemands. Mais le fonds souhaite aller plus loin en positionnant des panneaux photovoltaïques sur les toits et en visant des certifications environnementales complémentaires.

« Les actifs résidentiels constituent un complément vital au portefeuille de BNP Paribas Diversipierre. La forte demande de logements, y compris pendant la pandémie, et les flux de trésorerie durables apportent de la stabilité au portefeuille global. Ce complexe résidentiel localisé dans le quartier de Bergedorf à Hambourg représente une opportunité particulièrement intéressante de combiner responsabilité sociale et environnementale, grâce à son potentiel de croissance en termes de durabilité et des prix de location toujours inférieurs à la moyenne du marché » analyse Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM Allemagne.

L’OPCI BNP Paribas Diversipierre a été créé en 2014. Au 31/12/2021, son patrimoine se compose de 31 actifs immobiliers diversifiés en termes sectoriels, pour une valeur de plus de 2,5 milliards €. Le programme d’investissement du fonds pour 2022 intègre le résidentiel, l’immobilier logistique, les actifs de bureaux et l’immobilier spécialisé dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie.