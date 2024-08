Un club de handball féminin victime de la crise immobilière

Frappé par les difficultés de la conjoncture immobilière, le promoteur Réalités a coupé ses financements au club nantais. L’équipe compte retrouver de nouveaux investisseurs sous un nouveau nom.

Il n’y a pas que les candidats à l’accession à la propriété, les locataires ou les professionnels de l’immobilier qui souffrent de la conjoncture actuelle. Le club féminin de Handball de Nantes, les Neptunes, est une victime directe du long trou d’air que traverse le secteur. Le groupe immobilier Réalités, un promoteur basé à Nantes qui rayonne de Biarritz à Strasbourg, était le financeur principal des Neptunes de Nantes Handball et son retrait annoncé mi-juin a débouché sur la liquidation judiciaire du club, le 31 juillet.

«Depuis 2020, en y investissant près de 8 millions d’euros, le groupe Réalités a porté un projet dédié au sport professionnel féminin unique en son genre», soulignait alors dans un communiqué son PDG, Yoann Choin-Joubert qui se félicitait de la capacité de cette équipe à rassembler plus de 84 000 spectateurs sur la saison 2023-24. Malgré ces succès, il déplorait: «Cette décision responsable, la seule qui s’impose face à l’absence de repreneurs et à la brutalité de la crise immobilière, représente un véritable crève-cœur pour nous.» Le groupe qui emploie 1300 personnes a vu son chiffre d’affaires chuter de 33 % entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024 et a lancé un plan social.

Si du côté du club féminin, on comprend bien les réelles difficultés traversées par Réalités, le choc a été rude, d’autant que les premières annonces du promoteur laissaient entrevoir une reprise en douceur. S’il n’en a rien été, le club de handball a décidé de se montrer combatif, en se dotant tout d’abord d’un nouveau nom: le NHF, Nantes Handball Féminin, comme le rapporte le site Ici . Il s’agit désormais de trouver de nouveaux investisseurs afin de financer un projet de reprise pour lequel il manque encore 450.000 euros. Le dossier qui doit permettre une reprise doit être présenté lundi prochain, le 12 août, devant une commission de la Fédération française de handball. Il y a peu de chance que d’autres entreprises issues de l’immobilier soient candidates à cette reprise.