Travaux : pensez aux certificats d'économie d'énergie (CEE)

Vous pouvez faire financer une partie de vos travaux d'économie d'énergie. (© DR)

En cumulant les certificats d'économies d'énergie (CEE) et MaPrimeRénov' vous pouvez presque faire financer la totalité de vos travaux d'économie d'énergie. Comment faire le plein d'aides, à qui s'adresser, quels sont les plafonds de ressources à ne pas dépasser.

Dans la liste des aides à la rénovation énergétique, il y a la petite nouvelle «MaPrimeRénov'», et les plus anciennes comme l'Eco prêt à taux zéro, la TVA à 5,5% et les Certificats d'économie d'énergie (CEE).

Ces derniers, créés en 2005 ont été mis en lumière dernièrement car ils complètent avantageusement le dispositif MaPrimeRénov'. De quoi s'agit-il ? Comment et qui peut en profiter ?

Au départ, le CEE relève d'une obligation pour les fournisseurs d'énergie (distributeur de carburant, d'électricité, de gaz...) de réaliser des économies ou d'inciter leurs clients à en réaliser. La distribution de ces primes permet à chaque fournisseur d'atteindre un quota d'économies déterminé tous les trois ans. En cas d'insuccès, des pénalités sont appliquées.

Pour les particuliers (propriétaires, et locataires), ce certificat ou prime prend la forme de contribution sonnante et trébuchante en euros ou en bons d'achats distribués par de grandes enseignes : EDF, Engie, Antargaz, Total, Auchan, Leclerc, Bricorama.... Chaque distributeur choisit la forme et le montant qu'il souhaite allouer à chaque travaux selon les profils des demandeurs.

La liste des travaux éligibles est la même que celle établie pour MaPrimeRénov'.

Qui peut en profiter ?

Propriétaires