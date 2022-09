Travail dissimulé : un couple de l'Oise soupçonné d'avoir caché 19 millions d'euros au fisc

Un couple est soupçonné d'avoir caché des millions d'euros au fisc. Illustration. (Pixabay / AJEL)

Dans l'Oise, une enquête pour blanchiment, fraude et travail dissimulé a conduit à l'interpellation de deux personnes, ce lundi 12 septembre. Ce couple aurait créé pas moins de 19 sociétés en 6 ans leur permettant de générer 19 millions d'euros grâce à du travail dissimulé. Deux autres personnes sont toujours recherchées dans le cadre de cette affaire.

Deux personnes ont été arrêtées ce lundi 12 septembre 2022 à Creil et Montataire (Oise) dans une affaire de blanchiment, fraude et travail dissimulé, rapporte Actu Oise .

Dans le détail, ces deux personnes sont poursuivies pour « travail dissimulé commis en bande organisée, de blanchiment de travail dissimulé et de fraude fiscale commis en bande organisée, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux, de banqueroute, de faux et usage de faux et d’association de malfaiteurs » , a déclaré le procureur de la République.

Des sociétés qui auraient généré 19 millions d'euros

Cette enquête a débuté début 2020 par un signalement de la Tracfin (service en charge de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent) auprès du procureur de la République en raison de flux financiers suspects entre deux sociétés.

Au fil de leurs investigations, les enquêteurs ont découvert qu'un couple de l'Oise avait créé 19 sociétés en 6 ans. Or, il s'agissait d'un « système organisé et structuré de sociétés destinées à la génération de revenus tirés du travail dissimulé mais également au blanchiment de ces fonds » .

Au total, leur stratagème aurait permis de générer 19 millions d'euros, tandis que l'Ursaff a estimé le préjudice à 18 millions d'euros. Les deux personnes interpellées encourent une peine de dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Deux autres personnes sont toujours recherchées dans cette affaire.