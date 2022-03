The One, la maison la plus chère jamais vendue aux enchères

La propriété, située à Los Angeles, a été vendue à 126 millions de dollars ( 115 millions d’euros) alors que son propriétaire en réclamait 295 millions de dollars (257 millions d’euros).

La vente de The One, villa la plus chère du monde, a subi un sacré couac. À quelques secondes de la fin de la vente aux enchères, l’offre la plus élevée s’élevait à 70 millions de dollars. Soit 4 fois moins que la somme espérée par le propriétaire. Dans les tout derniers instants, le prix a tout de même grimpé à 126 millions de dollars, 141 millions avec la prime d’acheteur de 12% pour la maison de vente aux enchères. The One devient ainsi « la maison la plus chère jamais vendue aux enchères », selon Dirt , qui offre un aperçu des transactions immobilières de personnes fortunées.

Malgré cette envolée de dernière minute, la villa a été vendue à un prix bien inférieur à celui demandé par le promoteur Nile Niami, à l’origine du projet, à savoir 295 millions de dollars (environ 257 millions d’euros). Initialement, son prix de vente était fixé à un tarif encore plus élevé, 500 millions de dollars. Cette baisse colossale de 169 millions de dollars est un coup dur pour le promoteur qui avait contracté des dizaines de millions de prêts pour financer la construction. Le nouveau propriétaire de The One, manoir situé sur un terrain de près de deux hectares, n’a pas encore été identifié, mais son nom devrait être dévoilé une fois la vente confirmée par le tribunal.

Jusqu’à 20 millions de dollars pour finir la maison

Niami avait rasé la maison qui existait avant en 2012, un manoir moderne négligé figurant dans «Columbo» et d’autres émissions de télévision. À la place une immense villa dont la taille équivaut à celle d’un centre commercial. Cette propriété comprend 21 chambres et 42 salles de bain, cinq piscines extérieures et intérieures, une discothèque, un salon de beauté, un spa, une piste de course extérieure privée de 122 mètres avec une vue sur la ville et un cinéma privé pouvant accueillir plus de 40 personnes. Bowling, salle de sport, court de tennis et cave à vin de 10.000 bouteilles agrémentent ce lieu hors du commun.

Le promoteur avait promis que cette villa démesurée, qualifié de « la plus grande et la plus grandiose maison jamais construite dans le monde urbain » par Concierge Auctions, serait dotée d’une salle des méduses, une pièce avec des murs de verres remplis de réservoirs de méduses vivantes et d’un bar à glace, taillé dans un bloc de glace, mais c’est salles n’ont jamais vu le jour en raison des frais qu’elles auraient engendrées. Il faudrait plusieurs mois et jusqu’à 20 millions de dollars juste pour terminer la maison.