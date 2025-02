Taxe d'aménagement : quelles constructions vont être concernées par la revalorisation de 2025 ?

Allez-vous devoir payer plus cher fiscalement votre cabane de jardin ? ( Crédits photo: © Michal - stock.adobe.com)

Piscine, abri de jardin, agrandissement, place de parking… toutes ces améliorations sont concernées par la taxe d'aménagement dont le montant est revalorisé chaque année. À quoi s'attendre en 2025 ?

Vous avez pour projet d'installer un abri de jardin, de faire agrandir votre logement ou de creuser une piscine sur votre terrain au cours de l'année 2025 ? Mauvaise nouvelle : cette année, comme au cours des dernières années, le montant de la taxe d'aménagement due sur ces nouvelles constructions est en hausse. Quel est le niveau de cette revalorisation et comment est calculée la taxe d'aménagement ? Les détails.

Une hausse de la taxe d'aménagement de 1,75 % en 2025

Aussi surnommée "taxe abri de jardin", la taxe d'aménagement concerne un grand nombre d'installations, depuis la construction d'une piscine jusqu'à la réalisation d'un agrandissement, en passant par la fabrication d'un abri de jardin, même démontable, et les emplacements de parking extérieurs. Elle est due l'année où une telle construction est réalisée, et son montant peut être forfaitaire ou proportionnel à la superficie de l'aménagement.

Au cours des dernières années, le montant de la taxe d'aménagement a fortement progressé. Ainsi, en 2024, les valeurs permettant de la calculer avaient évolué de 3,2 %, après un bond de 8 % en 2023. En cette année 2025, la revalorisation de la base de calcul de la taxe d'aménagement est inférieure, sans pour autant être anecdotique, avec une hausse de 1,75 %. Désormais, la valeur forfaitaire des piscines est fixée à 262 euros par m², contre 258 euros en 2024. Celle des places de stationnement atteint les 3 052 euros par emplacement, contre 3 000 euros en 2024.

En-dehors de ces valeurs forfaitaires, la taxe d'aménagement est calculée directement en fonction de la superficie construite, par exemple pour les abris de jardin ou les extensions bâties. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, la taxe d'aménagement passe ainsi d'une base de calcul de 914 euros du m² à 930 euros du m² hors de l'Île-de-France, et de 1 036 euros du m² à 1 054 euros du m² pour les communes situées dans la région Île-de-France.

Est-il possible d'échapper à la taxe d'aménagement et à son augmentation ?

Perçue par les collectivités locales, la taxe d'aménagement permet de financer la construction et l'entretien des voiries et d'équipements publics. Pour en connaître le montant exact, il faut tenir compte des bases présentées précédemment et des taux appliqués par la commune et le département où se situe le bien immobilier concerné. La part communale peut varier de 1 à 5 %, et celle du département est plafonnée à 2,5 %.

Seules les constructions de moins de 5 m² sont exonérées de plein droit de taxe d'aménagement, ainsi que les reconstructions à l'identique survenant dans les 10 ans suivant un sinistre, ou les aménagements liés à un plan de prévention spécifique. Certaines exonérations peuvent en outre être décidées par les collectivités locales, par exemple pour les aménagements portant sur un monument historique ou encore pour les abris de jardin et les serres de moins de 20 m².

Dans tous les cas, la déclaration nécessaire au calcul de la taxe d'aménagement doit être déposée sur le site impots.gouv.fr dans les 90 jours qui suivent l'achèvement des travaux pour tous les projets dont la superficie de plancher reste inférieure à 5 000 m². Si la somme à payer est supérieure à 1 500 euros, il est possible d'étaler ce paiement en deux fois afin de mieux maîtriser son budget. À défaut, le règlement est dû sous 90 jours une fois les travaux achevés.