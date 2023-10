Taxation des hauts salaires : la France vice-championne de l'OCDE

Seule la Belgique taxe davantage les personnes gagnant 20 fois le salaire moyen, selon une étude du site spécialité Fipeco.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Comment l'administration fiscale traite t-elle les salaires les plus élevés? La question, récurrente dans le débat économique tricolore, a fait l'objet d'une note du site Fipeco, dressant un comparatif entre les pays de l'OCDE suite à une étude publiée par l'organisation, consacrée au sujet plus vaste de la taxation du travail et du capital.

Constat : les hauts revenus demeurent plus taxés en France qu'ailleurs, selon les observations de cette étude relayée mardi 3 octobre par Les Echos .

L'OCDE a dressé les profils-type d'un contribuable célibataire sans enfant, dont les revenus sont constitués uniquement soit de salaires soit de dividendes et s’élèvent à 1 fois, 3 fois, 5 fois ou 20 fois le salaire moyen.

Ces taux de taxation intègrent la totalité des impôts et cotisations sociales payés par les entreprises et les personnes physiques concernées sur les salaires et les dividendes.

Focus sur le "cas-type" le plus aisé

Pour la plus haute catégorie, celle de revenus s'élevant à 20 fois le salaire national moyen (soit 64.000 euros brut en France), la France se classe ainsi au deuxième rang de l’OCDE pour la taxation des salaires des personnes, avec un taux de 64%, seulement devancée par la Belgique (67%). Finlande et Slovénie complètent le podium (63%). Le voisin allemand est lui en retrait, à 47%.

En matière de taxation des dividendes pour le même profil de personne, la France se classe au 4e rang (51%), derrière l’Espagne (57 %), le Danemark (55 %) et le Canada (53 %).