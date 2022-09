Taux d'intérêts : les effets positifs et négatifs de la hausse décidée par la Banque centrale européenne

(Crédits photo: © AMATHIEU - stock.adobe.com)

Début septembre, la Banque centrale européenne a annoncé rehausser ses taux directeurs de 0,75 %. Une augmentation qui fait à la fois des gagnants et des perdants parmi les épargnants et les emprunteurs.

Par MoneyVox,

Les taux directeurs fixés par la Banque centrale européenne, ou BCE, servent de base aux établissements bancaires pour fixer les taux d'intérêt de leurs placements et de leurs crédits. Avec une hausse de 0,75 % décidée début septembre 2022, à quoi doivent s'attendre les épargnants et les futurs emprunteurs ? Le point sur une situation qui fait à la fois des gagnants et des perdants, mais grâce à laquelle la BCE espère freiner l'inflation actuelle.

Les épargnants, grands gagnants de la hausse des taux de la BCE

Depuis le début de l'année 2022, les épargnants ont déjà pu remarquer une hausse des taux d'intérêt de leur épargne. C'est notamment le cas pour le Livret A, passé de 0,50 % net à 1 % en février, puis à 2 % en août. Et cette hausse devrait se poursuivre lors des prochaines révisions semestrielles. Le taux d'intérêt du Livret A pourrait ainsi atteindre les 3 % dès le 1er février 2023, entraînant avec lui une augmentation des rendements du LDDS, son petit frère, et du Livret Jeune, dont le taux ne peut être inférieur à celui du Livret A.

Le rendement du PEL devrait lui aussi s'améliorer, sa formule de calcul tenant compte des taux directeurs de la BCE. Quant au LEP, qui profite d'une rémunération de 4,6 % actuellement, il devrait aussi être amené à évoluer. En effet, son taux d'intérêt est indexé sur le niveau d'inflation qui a atteint 5,9 % sur un an en France au mois d'août 2022.

Du côté des livrets bancaires, ces placements dont les conditions sont librement fixées par les banques, le site d'information financière MoneyVox relève déjà une légère hausse. De 0,09 % brut en moyenne en juillet selon les données de la Banque de France, le taux d'intérêt des livrets bancaires serait passé à 0,12 %. Un rendement encore très faible, qui explique le faible taux de détention de ces contrats : seuls 6,8 % ont un livret bancaire. Il s'agit majoritairement de ménages qui ont déjà atteint le plafond de leur Livret A et de leur LDDS.

Les augmentations de taux pénalisent les futurs emprunteurs

Après des années de taux d'intérêt bas, le marché du crédit immobilier est en train de connaître un revirement de situation. En effet, l'indicateur qui détermine en grande partie le niveau des taux d'intérêt immobiliers, l'OAT 10 ans, a lui aussi augmenté : proche de 0 % en fin d'année 2021, ce taux a désormais dépassé les 2 %. Dans de telles conditions, les banques devraient afficher des taux d'intérêt pour leurs prêts immobiliers d'environ 3 %, chose impossible à l'heure actuelle, comme l'explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux : "c'est impossible avec le taux d'usure".

En effet, le taux maximal auquel une banque peut prêter de l'argent à ses clients, ou taux d'usure, est de 2,57 % sur 20 ans jusqu'au 1er octobre. "Résultat, de nombreux dossiers de vente sont actuellement gelés en attendant une éventuelle modification du mode de calcul du taux d'usure au 1er octobre qui permettrait de faire passer plus de dossiers" explique Maël Bernier.

Un second problème intimement lié se pose : il s'agit de la question de la capacité d'endettement. En effet, une hausse des taux d'intérêt entraîne une augmentation de la mensualité de crédit à durée de financement égale. La capacité d'endettement des ménages qui étaient déjà proches des valeurs maximales, à savoir 35 % de taux d'effort sur 25 ans sauf rares exceptions, s'en trouve donc réduite.