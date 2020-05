Succès et clôture de l'augmentation de capital de la SCPI Immo Placement

La société de gestion Atland Voisin avait lancé le 20 juin 2019 cette augmentation de capital d'un montant initial de 15,4 millions € pour sa SCPI historique Immo Placement (qui date de 1968, une des plus anciennes SCPI du marché !), lui permettant d'atteindre fin janvier 2020 la capitalisation de 234 millions €.

Initialement prévue pour clôturer le 30 avril 2020, c'est finalement le 22 janvier 2020 que l'augmentation de capital de 15,4 millions € a été complétée, permettant à la société de gestion de majorer son montant de 30% conformément aux dispositions prévues. Elle aura donc finalement été sursouscrite à hauteur de 130% au 30 avril 2020, ce qui permet à Atland Voisin de clôturer définitivement l'opération avec succès, et ce malgré le contexte pour le moins perturbé que l'on a pu connaître depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Forte de ces capitaux frais, la SCPI Immo Placement, spécialisée dans l'immobilier de bureaux régional, a ainsi pu se porter acquéreuse de trois immeubles de bureaux situés à Lyon pour un montant de 17,7 millions €, représentant une surface locative globale de plus de 7000 m2.

Le succès de la SCPI Immo Placement auprès des épargnants ne doit rien au hasard : avec un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 5,52% en 2019, plus de 100 points de base au-dessus de la moyenne du marché des SCPI (4,40% pour les SCPI d'immobilier d'entreprise, source IEIF), un taux d'occupation financier de 94,6%, un report à nouveau correspondant à 125 jours de distribution, et une valeur de reconstitution de 960,99 € par part à fin 2019, en hausse de 4,9% par rapport à fin 2018, tous les indicateurs de cette SCPI sont au vert. Et cerise sur le gâteau : le prix de souscription proposé aux nouveaux associés lors de l'augmentation de capital, à 870 € par part, correspond à une décote de 9,5% par rapport à la valeur de reconstitution actuelle !