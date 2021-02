Soutenir les entreprises françaises en investissant dans des fonds labellisés Relance

Les épargnants peuvent participer à la relance économique en investissant dans les entreprises implantées en France qui ont besoin de soutien, via les fonds labellisés Relance (Crédit photo: Fotolia)

La crise sanitaire a mis en difficulté de nombreuses entreprises Françaises. Les épargnants peuvent participer à la relance économique en investissant dans les entreprises implantées en France qui ont besoin de soutien. Lancé en octobre 2020, le label « Relance » permet aux épargnants d'identifier les fonds d'investissement apportant une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotées ou non.

Quelles sont les caractéristiques des fonds labellisés Relance ?

Pour obtenir le label Relance, les fonds d'investissement doivent respecter les conditions de la Charte du label « Relance ».

Les fonds labellisés « Relance » de type 1 doivent investir au moins 30% de leurs actifs dans des entreprises françaises (siège social implanté en France), dont au moins 10% dans des fonds propres (essentiellement en actions) de très petites, petites et moyennes entreprises françaises (TPE et PME) ou d'entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les fonds labellisés « Relance » de type 2 doivent investir au moins 60% de leurs actifs dans des entreprises françaises, dont au moins 20% dans des fonds propres de TPE, PME ou ETI.

Les fonds qui sont principalement investis dans des sociétés cotées doivent s'efforcer de participer significativement à au moins 5 opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse de sociétés françaises par an.

Les fonds labellisés Relance peuvent prendre la forme d'OPCVM, de fonds d'investissement à vocation générale, de fonds de capital-investissement (FPCR, FCPI, FIP), de fonds de fonds alternatifs, fonds d'épargne salariale, sociétés de capital-risque, etc.

Ces fonds présentent des niveaux de risque différents selon qu'ils sont investis dans des TPE, PME, cotées en bourse ou non, ou dans de grandes valeurs cotées françaises. Les grandes entreprises sont en effet en moyenne moins risquées que les petites entreprises.

À qui s'adressent les fonds labellisés Relance ?

Les fonds labellisés Relance s'adressent aux épargnants souhaitant contribuer à la reprise économique et prêts pour cela à réaliser un placement non garanti. En effet, par nature, ces fonds présentent un risque de perte en capital et ne sont pas faits pour ceux qui ne souhaitent prendre aucun risque. Il est nécessaire de disposer pour cela d'un horizon de placement de moyen voire long terme (au moins 5 ans, idéalement 10 ans et plus) et de ne pas y investir une part trop grande de son épargne. Il est nécessaire de disposer par ailleurs d'une épargne de précaution suffisante. Il est vivement recommandé aux épargnants de solliciter un conseiller financier pour vérifier que l'investissement est compatible avec sa situation financière.

Comment investir dans des fonds Relance ?

Les fonds labellisés « Relance » sont notamment accessibles sur les contrats d'assurance-vie en unités de compte, les PER, les comptes-titres et PEA. La liste des fonds labellisés est régulièrement mise à jour sur le site internet du Ministère de l'économie.