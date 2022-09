Sogenial Immobilier se diversifie et lance son premier Groupement Forestier d’Investissement « CoeurForest ».

Sogenial Immobilier, spécialisé en gestion de fonds immobiliers et en investissement, se diversifie et annonce le lancement de son premier Groupement Forestier d'Investissement (GFI) « CoeurForest ». Fort de son savoir-faire avec la création de fonds immobiliers dont trois SCPI, la société ajoute une nouvelle corde à son arc en proposant un investissement de diversification dans les forêts, décorrélé des marchés financiers et porteur de sens.

Le GFI « CoeurForest » est un Investissement forestier valorisant et responsable. C'est un actif réel, refuge, tangible, vivant, écologique avec une volatilité historiquement moins élevée. Il est accessible à tous à partir de 1.000€ (5 parts) et offre des avantages fiscaux significatifs.

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier confie : « Sogenial Immobilier est fière d'étendre ses investissements à la forêt et d'offrir ainsi à ses clients un investissement porteur de sens qu'il faut, plus que jamais, aujourd'hui, protéger et développer. »