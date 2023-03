Silicon Valley Bank, Crédit Suisse : votre épargne est-elle protégée en cas de crise financière grave ?

Crédit photo : 123RF

Silicon Valley Bank, Crédit Suisse … En quelques jours quatre banques ont dû être secourues en urgence par leurs banques centrales, faisant ressurgir le spectre de la crise financière de 2008. Faut-il craindre une nouvelle crise mondiale ? Votre épargne serait-elle protégée en cas de crise majeure ?

En quelques jours seulement quatre banques ont dû être secourues en urgence par leurs banques centrales. Trois d'entre elles sont des banques de petite taille situées aux Etats-Unis : la Silicon Valley Bank (SVB), la Signature Bank et la First Republic Bank. La quatrième est le Crédit Suisse, une banque suisse qui fait partie des 30 banques au niveau mondial considérées trop grosses pour qu'on les laisse faire faillite (« too big to fail »). L'action Crédit Suisse a perdu 24 % en une journée, entrainant avec elle la dégringolade de valeurs bancaires de premier plan (Société Générale, BNP Paribas …). Cette nervosité des marchés financiers s'explique par le spectre de la crise financière de 2008 et les risques possibles de contagion à tout le système bancaire.

Y a-t-il un risque de crise financière majeure ?

Il y a quinze ans, la faillite de quatre établissements bancaires américains et anglais de taille moyenne avaient entrainé la chute de plusieurs grandes banques, parmi lesquelles Lehman Brothers, et provoqué la crise financière mondiale de 2008.

Faut-il à nouveau craindre une crise d'envergure ? Le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, a assuré ce samedi 18 mars sur France Inter qu'il n'y avait pas de risque à ce stade. « Il n'y a aucun risque parce qu'il n'y a aucun mécanisme de contagion possible entre les événements que nous constatons et les banques françaises », a-t-il déclaré. « Les banques françaises sont très solides du fait de la régulation » et « il n'y a pas de mécanisme, comme il pouvait y en avoir dans le passé, de propagation ».

Multiplication des « stress-test », renforcement de l'exigence des niveaux de fonds propres et des ratios de liquidité … les mesures prises au lendemain de la crise de 2008 ont permis de consolider le secteur bancaire afin d'éviter de nouvelles crises.

Quelle protection de l'épargne des Français en cas de crise financière grave ?

Que se passerait-il pour l'épargne des Français si une crise financière grave se produisait ?

En cas de faillite d'un établissement bancaire ou financier en France, les clients pourraient faire jouer le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Le FGDR a été créé en 1999 dans l'objectif est de protéger les avoirs des clients, de les indemniser et ainsi préserver la stabilité du système financier. Le FGDR dispose de 7 jours ouvrables pour indemniser les clients, jusqu'à :

100.000 euros pour les comptes courants, à terme, livrets et plans d'épargne

100.000 euros pour les livrets d'épargne réglementée (Livret A, LDDS, LEP)

70.000 euros pour les titres

Les détenteurs d'un contrat d'assurance vie sont couverts par le fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP), un autre fonds de garantie, dédié aux sociétés d'assurance vie. En cas de défaillance d'une compagnie d'assurance, il permet d'indemniser les clients jusqu'à 70.000 euros. Par ailleurs, le Haut Comité de Sécurité Financière (HCSF) pourrait activer la loi Sapin 2, une loi qui autorise l'organisme à imposer des mesures aux compagnies d'assurance vie en difficulté, comme par exemple, suspendre ou restreindre la possibilité de retirer l'épargne.