Etats-Unis: Baisse surprise de la production industrielle en juillet
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 15:58

Le site d'une usine ThyssenKrupp Steel USA

Le site d'une usine ThyssenKrupp Steel USA

La production industrielle aux États-Unis a reculé de manière inattendue en juillet, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une baisse de -0,1% de la production industrielle le mois dernier, après une hausse de +0,4% en juin (révisé de +0,3%), tandis que les analystes tablaient sur une stabilité (0,0%).

La production manufacturière est restée inchangée en juillet, après une hausse de 0,3% (révisé de +0,1%) en juin et contre un consensus à -0,1%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

