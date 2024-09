SCPI Remake Live : la capitalisation dépasse 500 millions d’euros

La SCPI Remake Live – gérée par la société Remake – présente des résultats très encourageants pour le deuxième trimestre 2024, dans un environnement qui reste compliqué pour certaines SCPI historiques confrontées à des flux importants de retraits de parts. La collecte s’inscrit en particulier à un niveau remarquable pour Remake Live à près de 130 millions d'euros au S1 2024 (dont 73 millions d'euros au T2 2024), portant la capitalisation du véhicule à plus de 500 millions d'euros à fin juin, à peine plus de 2 ans après son lancement.

Un contexte économique en voie de normalisation au 1er semestre

Le premier semestre 2024 a vu une certaine stabilisation de l'inflation en Europe à des niveaux revenus proches de l’objectif de la Banque Centrale Européenne, après deux années de turbulences où le pic d’inflation a brièvement dépassé le seuil symbolique des 10% ! Si la prudence reste de mise, cette évolution positive laisse entrevoir la perspective d'un cycle de baisse des taux d'intérêt , initiée dès le mois de juin, ce qui pourrait favoriser les valorisations immobilières à moyen terme .

Cependant, le marché de l'investissement immobilier européen connaît une période de ralentissement prolongé avec un volume d'investissement sur 12 mois glissants de 140 milliards d'euros au 30 juin 2024, bien en-deçà de la moyenne quinquennale de 250 milliards d'euros. Cette situation profite aux acteurs opportunistes disposant de fonds propres importants , ce qui est le cas de la SCPI Remake Live .

Une collecte dynamique et une stratégie d'investissement résolument offensive

Dans ce contexte, Remake Live se distingue par une collecte nette de près de 130 millions d'euros sur le 1er semestre , dont 73 millions d'euros pour le seul deuxième trimestre. La SCPI a attiré 1000 nouveaux associés, portant leur nombre total à 4942 pour une capitalisation qui atteint désormais 521 millions d'euros, au 30/06/2024.

Forte de cette dynamique, Remake Live poursuit une stratégie d'acquisitions opportunistes. La société de gestion est en exclusivité sur 250 millions d'euros d'actifs à acquérir d'ici fin 2024, offrant un rendement moyen initial de 7,29% et une durée ferme des baux exceptionnelle de plus de 17 ans .

Un patrimoine diversifié et des performances solides

Le portefeuille de Remake Live comprend 36 immeubles pour une surface totale de 216 366 m² valorisés à 458,4 millions d'euros au 30/06/2024 . La répartition sectorielle privilégie les bureaux (50,46%), suivis par la logistique et les locaux d'activité (16,69%), la santé et l'éducation (15,63%), et les commerces (12,73%). Géographiquement, les actifs sont répartis entre la France (36,83%), le Royaume-Uni (20,72%), l'Espagne (19,62%), l'Irlande (12,09%), l'Allemagne (6,10%) et les Pays-Bas (4,64%).

Les indicateurs de gestion sont au vert avec un taux d'occupation financier de la SCPI de 99% , un taux d'encaissement des loyers de 99% et une durée ferme moyenne des baux restant à courir de 8,15 ans .

En 2023, Remake Live a affiché un taux de distribution de 7,79% (soit le 2ème du marché après la SCPI Transitions Europe), ce qui représente 15,58 euros de dividende par part brut de fiscalité pour un prix de part de 204 euros. Pour 2024, l'objectif de taux de distribution a été relevé entre 7% et 7,5% .

Des acquisitions stratégiques pour un montant global de 40 millions d'euros au 2ème trimestre

Au cours du 2ème trimestre, la SCPI Remake Live a acquis deux nouveaux immeubles :

Le siège social de STV Group à Glasgow, un immeuble de bureaux et studios techniques de 5647 m² avec un bail de 17,1 ans, pour 16,9 millions d'euros (rendement de 7,12%) ;

Le siège social de LDLC à Lyon, un ensemble de bureaux et locaux d'enseignement de 7348 m² avec un bail de 5,5 ans, pour 23,6 millions d'euros (rendement de 7,31%).

Une démarche ISR réaffirmée

Remake Live poursuit sa démarche d'investissement socialement responsable (ISR) avec une approche best in progress . La SCPI vise à améliorer la performance environnementale , sociale et de gouvernance (ESG) de ses actifs à travers des plans d'actions sur trois ans .

Par ailleurs, Remake Live consacre entre 5 et 10% de sa collecte à des investissements à fort impact social , notamment dans le logement social.