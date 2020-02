SCPI : le point sur les taux de distribution 2019 (Crédit photo: Fotolia)

Le taux de distribution moyen des SCPI devrait s'établir autour de 4,50% pour 2019, en légère augmentation par rapport à 2018. Le point sur les SCPI qui devraient distribuer plus de 5%.

Selon le site internet France SCPI, le taux de distribution moyen des SCPI devrait s'établir à 4,51% pour 2019, en légère augmentation par rapport à 2018 (4,35%). Un taux qui devrait séduire les épargnants alors que le rendement des actifs sans risque est au plus bas : le taux du livret A vient de passer à 0,50% et le taux moyen des fonds en euros est attendu autour de 1,40%.

Dans leurs rapports de gestion du dernier trimestre 2019, les sociétés de gestion donnent les taux de distribution prévisionnels pour l'année 2019, qui devront être validés en assemblée générale. À ce stade, les taux déjà connus s'échelonnent de 2,05 à 6,47%. Le point sur les SCPI pour lesquelles le taux devrait dépasser 5%.

Corum AM

La SCPI Corum Origin distribuera un taux de 6,25% pour l'année 2019. Pour la huitième année consécutive depuis sa création, elle génère un rendement supérieur à 6%. Constitué d'immeubles dans des secteurs variés, son patrimoine immobilier est tourné vers l'international (Pays-Bas, Italie, Finlande, Allemagne, France).

Créée il y a 3 ans, Corum XL affiche une performance de 6,26% sur 2019. La SCPI présente la spécificité d'être majoritairement investie au Royaume-Uni (56%) et également en Pologne (26%) dans des bureaux ou commerces. La société de gestion mise sur le Brexit, prenant le pari que le « comportement moutonnier des investisseurs » amplifie les effets négatifs du Brexit et « offre un terrain de chasse idéal pour acheter dans de bonnes conditions quand on se projette sur le long terme ».

Primonial

Primopierre est une des plus importante SCPI du marché de par sa capitalisation (2,934 milliards d'euros). Son taux de distribution sur la valeur de marché pour 2019 est de 5,92% dont 1,55% liés à la distribution de plus-value générée par la cession d'un actif. Primopierre est une SCPI spécialisée en immobilier de bureau.

AEW Ciloger

Actipierre 2 et Actipierre 3 sont des SCPI spécialisées dans les murs de commerce qui investissent principalement à Paris et en région parisienne. Ce sont des SCPI à capital fixe fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de parts nouvelles. L'achat de parts n'est donc possible que sur le marché secondaire. Elles offrent un rendement 2019 de 5,46% pour Actipierre 2 et de 5,15% pour Actipierre 3.

Sogenial

Créée en 2013, la SCPI Cœur de Ville est spécialisée dans les locaux commerciaux situés en France, principalement en centre-ville et privilégie les enseignes dynamiques ou les activités peu concurrencées par internet. Elle affiche une performance de 5,30% pour 2019.

La Française AM

LF Opportunité Immo est une SCPI d'entreprise créée en 2012 qui a objectif de répondre aux besoins des PME et PMI. Son patrimoine immobilier est composé de locaux d'activités et entrepôts situés en France. Pour 2019, elle affiche un taux de rendement de 5,04%.

Novaxia Investissement

Neo est une toute jeune SCPI lancée en 2019, ce qui explique sa petite taille actuelle (capitalisation de 16,9 millions). Pour sa première année, elle propose un taux de distribution de 6,47%. La SCPI fait de la transformation urbaine le cœur de sa stratégie d'investissement : réhabiliter des actifs immobiliers délaissés, adapter l'usage des bâtiments (des bureaux deviennent des logements ou inversement), ou encore inventer d'autres modes de travail et de consommation (co-working, jardins partagés...).La société de gestion entend rendre l'investissement en SCPI accessible grâce à un ticket d'entrée et un versement programme? a? partir de 180€, une expérience client 100% digitale et une commission de souscription a? 0%. La commission de gestion, en revanche, est de 18% TTC des loyers.