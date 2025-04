SCPI Immorente : une stratégie d'investissement opportuniste qui porte ses fruits en 2024

Dans un marché immobilier en pleine mutation, la SCPI Immorente démontre sa capacité d'adaptation en réalisant près de 160 millions d'euros d'investissements en 2024. Avec un taux de rendement immédiat moyen atteignant 9% sur ces acquisitions, cette SCPI « historique » gérée par Sofidy confirme sa stratégie opportuniste dans un nouveau cycle immobilier. Découvrons comment cette société civile de placement immobilier (SCPI) a su tirer parti des conditions de marché pour créer de la valeur pour ses associés.

Une politique d'investissement opportuniste dans un marché en correction

Des moyens financiers conséquents pour saisir les opportunités

Immorente a abordé l'année 2024 avec des atouts considérables : une trésorerie de plus de 300 millions d'euros et un taux d'endettement maîtrisé à 15,6% ! Cette position financière solide a permis à la SCPI de profiter pleinement de la correction des valeurs immobilières, phénomène accentué par la remontée des taux d'intérêt ces dernières années.

La société a ainsi pu acquérir des actifs à des prix avantageux, générant non seulement des rendements immédiats élevés (9% en moyenne), mais également des revalorisations instantanées par rapport aux prix d'acquisition d'environ 28% en moyenne. Cette double performance illustre parfaitement la pertinence d'une stratégie d'achat anticyclique.

Un focus sur les actifs commerciaux à forte rentabilité

L'année 2024 a été marquée par une orientation significative vers les actifs commerciaux, segment sur lequel Immorente a concentré une grande partie de ses investissements. Sur les 159 millions d'euros investis, près de 105 millions ont été consacrés à deux opérations majeures en club deals, générant un rendement immédiat moyen supérieur à 10% !

Des investissements stratégiques diversifiés

Des clubs deals sur des actifs de grande envergure

Le premier investissement majeur a été réalisé en février 2024 avec l'acquisition du centre commercial O'Parinor en région parisienne. Cette opération – dans laquelle les fonds gérés par Sofidy détiennent la majorité – a été réalisée aux côtés d'acteurs financiers et immobiliers de premier plan.

Le second club deal – signé au quatrième trimestre 2024 – a permis l'acquisition de trois parcs d'activités commerciales présentant un taux d'occupation remarquable de 99%. Ces actifs sont stratégiquement situés en périphérie de grandes agglomérations françaises :

Comme l'explique Louis-Frédéric Touati, gérant d'Immorente : « Les investissements en clubs deals nous ont permis de nous positionner sur des actifs qualitatifs de taille importante, dont la liquidité avait été mécaniquement affectée par la remontée des taux d'intérêt. »

Une diversification vers des segments innovants

Parallèlement à ces opérations d'envergure, Immorente a poursuivi sa stratégie d'investissements diversifiés et granulaires, avec notamment :

Perspectives pour 2025 : continuité et innovation

Une capacité d'investissement préservée

Malgré ces acquisitions significatives, Immorente dispose toujours d'un solide niveau de trésorerie et maintient un faible niveau d'endettement. Cette situation financière saine lui permet d'envisager sereinement la poursuite de sa politique d'investissement opportuniste en 2025.

Une SCPI qui sait se réinventer

Avec 36 années d'existence, Immorente démontre sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché et à saisir les opportunités offertes par les changements de cycle. Cette longévité témoigne de la pertinence d'un modèle d'investissement qui privilégie une vision à long terme et une gestion prudente des risques.

Sofidy : une expertise reconnue dans la gestion d'actifs immobiliers

Créée en 1987, Sofidy s'est imposée au fil du temps comme un acteur majeur de la gestion d'actifs immobiliers en France. Avec 8,6 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 décembre 2024, la société gère un patrimoine immobilier constitué de plus de 5 100 actifs pour le compte de plus de 60 000 épargnants et de nombreux investisseurs institutionnels.

Filiale de Tikehau Capital, Sofidy conçoit et développe différents produits d'investissement et d'épargne orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux, dont la SCPI Immorente constitue l'un des fleurons.

Avertissements : Comme tout investissement, l'achat de parts de SCPI présente des risques, notamment d'absence de rendement, de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans.