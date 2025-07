SCPI Mistral Sélection : un deuxième trimestre 2025 dynamique et prometteur

SWISS LIFE AM

Le nouveau bulletin trimestriel de la SCPI Mistral Sélection confirme la solidité de sa stratégie d'investissement et son ambition de s'imposer durablement sur le marché des SCPI diversifiées. Retour sur les faits marquants du 2e trimestre 2025.

Mistral Sélection a poursuivi sa dynamique d'investissement avec une nouvelle acquisition stratégique

Après une première opération en périphérie de Porto en mars, la SCPI Mistral Sélection enrichi son portefeuille avec l'acquisition, le 30 juin 2025, d'un ensemble immobilier industriel de 5 055 m² à Thizy-les-Bourgs (69). Situé à proximité des grands axes routiers et à seulement 70 km de Lyon, cet actif s'inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI : cibler des marchés régionaux dynamiques et des actifs résilients.

Cette opération, réalisée en sale & lease back, bénéficie d'un bail ferme de 9 ans et affiche un taux de rendement cible de 9,15 %. Ce rendement, bien qu'indicatif et non garanti, reflète l'attractivité locative de l'actif et la capacité de la Mistral Sélection à identifier des opportunités solides.

Le sale and lease back (ou cession-bail) est une opération financière par laquelle une entreprise vend un actif à un investisseur, puis le loue pour unelongue durée, afin d'en dégager des liquidités tout en conservant son usage.

Un objectif de distribution 2025 relevé à 7,5 %

Forte de cette dynamique, Mistral Sélection a relevé son objectif de distribution à 7,5 % (non garanti) pour l'année 2025. Cette ambition illustre la volonté de Swiss Life Asset Managers France de proposer une solution d'épargne à la fois accessible, performante et engagée dans le développement des territoires européens.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le taux de rendement cible ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

Une stratégie mise en lumière par l'obtention de deux récompenses

Un an après son lancement, Mistral Sélection s'impose parmi les meilleures SCPI du marché en recevant deux distinctions majeures :

Un SCPI Awards : la SCPI intègre le top 10 du classement Finance Héros, une reconnaissance qui vient souligner la pertinence de sa stratégie d'investissement agile et opportuniste.

Le TOP d'Or 2025 catégorie "Nouvelle SCPI", décerné par Tout Sur Mes Finances, salue la modernité, l'accessibilité et la qualité du positionnement de Mistral Sélection sur des marchés porteurs.

Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir.

Mistral Sélection, une SCPI qui donne un nouveau souffle à votre épargne

Avec une stratégie claire, des acquisitions ciblées et une reconnaissance du marché, Mistral Sélection s'impose comme une SCPI à suivre de près pour les épargnants en quête de diversification, de rendement et de sens.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

Consultez le bulletin trimestriel complet ici .