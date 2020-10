Eliane di Litta, 80 ans, a été confondue avec une autre femme qui porte le même nom et qui est décédée à l'âge de 71 ans. (Pixabay / Alexas_Fotos)

Une octogénaire s'est vue privée de ses droits de pension de retraite à la suite d'une erreur administrative. Eliane di Litta, 80 ans, a été déclarée morte, alors que c'est son homonyme, Eliane di Litta, âgée de 71 ans, qui est décédée. L'octogénaire a dû batailler pour faire valoir ses droits, au point que la municipalité est intervenue pour régler son cas.

Une retraitée de 80 ans se bat depuis six mois avec la caisse d'assurance vieillesse, après avoir été privée de ses droits de pension. Eliane di Litta, qui réside à Tarare, dans le Rhône, s'est vue privée de ses versements après qu'une autre Eliane di Litta, âgée de 71 ans et domiciliée à Villeurbanne, est décédée en mars dernier, relate France 3 Rhône-Alpes.

Elle pense d'abord à une erreur

« Un jour, je me suis aperçue que mes caisses ne me payaient plus », relate l'octogénaire. En mars dernier, peu après le décès de son homonyme, celle-ci a reçu une lettre par la poste demandant à ses héritiers de renvoyer un certificat de décès. Persuadée qu'il s'agissait d'une erreur dans l'expédition, elle a ignoré la lettre, jusqu'à ce que ses versements soient interrompus.

La retraitée percevait une pension personnelle, une complémentaire ainsi que la réversion de son mari, relate la chaîne locale. S'entame alors une suite d'échanges pas téléphone. « Madame, vous êtes morte », entendra-t-elle même de la part d'un agent de sa complémentaire santé.

Elle puise dans ses économies depuis mars

Malgré le fait que la femme a communiqué son numéro de sécurité sociale, renvoyé de nombreux courriers ainsi qu'un certificat médical, ses droits n'ont pas été rétablis. C'est en août dernier que celle-ci a découvert le poteau rose, alors qu'elle était hospitalisée.

Depuis mars dernier, elle puise dans ses économies pour vivre. « Je me suis débrouillée mais je faisais attention. C'était difficile et je ne voulais pas embêter mes enfants », a-t-elle expliqué à France 3 Rhône-Alpes.

Sa situation devrait être réglée prochainement

La situation de l'octogénaire est tellement problématique que la municipalité de Tarare a été alertée. Bruno Peylachon, l'élu de la commune, a rencontré la retraitée mercredi 30 septembre. Il a assuré que sa caisse de retraite allait prochainement régler son cas.