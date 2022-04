Revenu fiscal de référence (RFR) : pourquoi vous devez vous y intéresser

Les droits fiscaux et prestations sociales sont conditionnés par le revenu fiscal de référence (RFR). (© DR)

Inscrit sur votre avis d'imposition, le revenu fiscal de référence (RFR) conditionne vos droits aux fiscaux et aux prestations sociales. Savoir comment il est calculé par le fisc permet de piloter son montant en puisant de préférence dans des placements hors RFR. Explications.

Souvent méconnu des contribuables, le revenu fiscal de référence (RFR) inscrit sur vos avis d'imposition est pourtant une donnée essentielle.

Déterminé chaque année par le fisc à partir des éléments inscrits dans votre déclaration de revenus, il permet de savoir précisément de quelles ressources vous disposez pour vivre, et de déterminer en conséquence les avantages fiscaux et les aides sociales auxquels vous pouvez prétendre.

Un revenu reconstitué par le fisc

Généralement, votre RFR est égal au revenu net imposable de votre foyer soumis au barème de l'impôt. Le cas échéant, le fisc y ajoute vos revenus et plus-values taxés à un taux forfaitaire (retraits d'assurance vie, plus-values, etc.) ou soumis à un prélèvement libératoire (revenus des non-résidents, revenus d'épargne solidaire, etc.).

Plus étonnant, votre RFR englobe aussi certaines charges et certains abattements qui sont déductibles fiscalement. Par exemple, si vous épargnez pour la retraite, les versements déduits de vos revenus imposables sont pris en compte dans votre RFR. Il en va de même des abattements que vous pouvez imputer sur vos dividendes ou vos plus-values mobilières lorsque vous renoncez au prélèvement forfaitaire unique de 30%.

Exonération. Certains revenus exonérés d'impôt sont également intégrés dans votre RFR. C'est le cas des rémunérations perçues pendant un