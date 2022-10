Retraites : les revalorisations n'auront pas le même impact en fonction des profils

La revalorisation prévue par l'Agirc-Arrco va surtout bénéficier aux anciens salariés du privé. (Illustration) (Pixabay / Alexas_Fotos)

Les retraites complémentaires des anciens salariés du privé vont augmenter le 1er novembre prochain. Avec les différentes revalorisations décidées en 2022, les pensions ont augmenté, mais les montants varient en fonction des profils, notamment entre privé et fonction publique.

Les pensions de retraite et les retraites complémentaires ont augmenté en 2022 ou vont prochainement l’être. L’Agirc-Arrco a par exemple annoncé jeudi 6 octobre une revalorisation de 5,12 % au 1er novembre, qui va concerner plus de 11 millions d’anciens salariés du privé. La retraite de base avait déjà augmenté pour 13 millions de personnes, de 1,1 % au 1er janvier dernier puis de 4 % avec la revalorisation exceptionnelle de juillet 2022, rapporte Capital .

Des statuts qui diffèrent

Sapiendo, fintech spécialisée dans le conseil retraite, a ainsi analysé le gain que ces hausses vont générer en fonction des profils. Plusieurs critères entrent ici en compte, dont le statut. La pension d'un fonctionnaire, où la retraite de base représente une grosse part, est différente de celle d'un salarié du privé pour qui la retraite complémentaire est plus importante.

En prenant en compte toutes les revalorisations de 2022, « les pensions de base et complémentaire ont été revalorisées à peu près au même niveau, soit de 5,14 % pour la Cnav et les autres régimes de base et de 5,12 % pour l’Agirc-Arrco » , explique Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo. Mais ces revalorisations ont eu lieu à des moments différents et les périodes de référence ne sont également pas les mêmes.

Important gain pour les retraites complémentaires

Les retraites de base ont ainsi bénéficié d’une hausse sensiblement similaire. En ajoutant la revalorisation de janvier et de juillet 2022, une personne gagnant 1 400 euros de retraite va bénéficier de 39,63 euros mensuels supplémentaires. Un chiffre qui passe à 59,18 euros pour une retraite de 4 800 euros.

Mais c'est ici que la retraite complémentaire, plus conséquente pour les salariés du privé, change la donne. Avec la revalorisation du 1er novembre, une retraite à 1 400 euros va prendre 71,83 euros en plus, et un retraité touchant initialement 4 800 euros va percevoir 245, 43 euros supplémentaires. Des chiffres bien moins conséquents pour les fonctionnaires, évidemment.