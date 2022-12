Retraites complémentaires : les augmentations à prévoir en 2023, caisse par caisse

Chaque caisse de retraite complémentaire décide du taux de revalorisation de ses pensions. Illustration. (Steve Buissinne / Pixabay)

Dans une grande majorité des cas, la hausse des retraites complémentaires avoisine les 5 % pour 2023. Les chirurgiens peuvent compter sur une revalorisation de 6,9% alors que les médecins généralistes seront privés d'augmentation.

Chaque caisse de retraite complémentaire décide du taux de revalorisation des pensions pour 2023. Sans surprise, elles s'alignent sur une hausse comparable, aux alentours de 5 %, rapporte Capital . Elles s'appuient sur le rapport entre l’indice moyen des prix sur la période de novembre 2020 à octobre 2021 et celui allant entre novembre 2021 et octobre 2022, soit 4,8 %.

L'Agirc-Arrco a donné la tendance dès le 1er novembre. La retraite complémentaire des salariés du privé n'attend pas le début de l'année pour sa revalorisation. Celle-ci atteint ainsi 5,12 %. Chez les libéraux, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) a choisi de revaloriser les retraites de 4,5 %. C'est un peu moins que les pharmaciens (4,6 %).

+ 6,90 % pour les sages-femmes et chirurgiens à la retraite

Du côté des agents généraux d'assurance, la retraite complémentaire va augmenter de 4,81 %. La CARCDSF qui gère la retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, a décidé d'augmenter la partie forfaitaire de 6,9 % et la partie proportionnelle aux revenus de 1,41 %. Chez les notaires, ceux en section B obtiennent une augmentation de 3,05 % et ceux en section C, 5,24 %. Pour les avocats, seule profession à avoir son propre régime de base, celui-ci va augmenter de 5 %, tandis que la retraite complémentaire sera relevée de 2 %.

Les seuls à ne pas avoir de revalorisation de leur pension complémentaire sont les médecins généralistes. Les pensions ont été gelées par la CARMF, leur caisse de retraite. En 2023, les médecins libéraux cumulant emploi et retraite seront exonérés du paiement de cotisations. Un manque à gagner estimé à 73 millions d’euros. La CARMF a donc souhaité maintenir l'équilibre financier.

Pour l’Ircantec, la retraite complémentaire des contractuels de la fonction publique, et RAFP, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, une faible augmentation est à prévoir car une revalorisation de 4 % a déjà eu lieu en juillet dernier.