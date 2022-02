Retraite : que proposent les candidats à l’élection présidentielle ?

Quelles sont les propositions des candidats à l'élection présidentielle en matière de retraite ? ( Crédits: Fotolia)

À l'approche des élections présidentielles 2022, le programme des candidats se précise. Quelles sont leurs propositions concernant les retraites ?

Valérie Pécresse (Les Républicains)

La candidate propose que l'âge légal de départ à la retraite soit progressivement porté à 65 ans (contre 62 ans aujourd'hui) d'ici 2030 et de revaloriser le minimum contributif au niveau du Smic net (soit 1.230 euros aujourd'hui) pour ceux qui ont cotisé toute leur vie. Cette revalorisation concernerait aussi les conjoints collaborateurs d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs.

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

Jean-Luc Mélanchon souhaite restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein. La durée de cotisation pour une retraite complète serait fixée à 40 ans. Toute carrière complète ouvrerait droit à une retraite minimum d'un montant équivalent au Smic, qu'il souhaite revaloriser à 1.400 euros nets par mois. Pour toute carrière incomplète, la retraite serait équivalente au moins au seuil de pauvreté.

Marine Le Pen (Rassemblement national)

Les Français ayant commencé à travailler avant leurs 20 ans et qui auraient atteint 40 annuités pourraient partir à la retraite à 60 ans. Ceux entrés dans la vie active entre leurs 20 ans et leurs 24,5 ans, pourraient prendre leur retraite entre 60,75 et 62 ans. Enfin pour ceux sont entrés dans la vie active à partir de l'âge de 25 ans, les conditions actuelles resteraient inchangées. Les retraites seraient indexées sur l'inflation, les petites retraites et l'allocation de solidarité aux personnes âgées seraient portées à 1.000 euros.

Éric Zemmour (Reconquête)

L'âge de départ à la retraite serait porté à 64 ans. Pour les Français qui ont commencé tôt, qui ont des métiers difficiles, l'âge de départ pourra être modulé.

Fabien Roussel (Parti communiste)

Pour une carrière complète, allant de 18 à 60 ans, l'âge de départ à la retraite serait fixé à 60 ans, avec un minimum de 1.200 euros par mois et avec prise en charge des cotisations pour les périodes de non-travail (chômage, formation, études, congé parental, maladie, invalidité).

La pension de retraite représenterait 75 % du revenu net pour les professionnels du secteur public comme pour ceux du secteur privé.

Pour les salariés du secteur privé, la pension retraite serait calculée en prenant en compte les dix meilleures années de salaires et de primes. Les agents de la fonction publique auraient le choix entre les dix meilleures années de salaires avec les primes ou les six derniers mois de traitement.

Anne Hidalgo (Parti socialiste)

L'âge légal de départ à la retraite serait plafonné à 62 ans, le montant net du minimum vieillesse serait porté à 1.000 euros. Quatre critères de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron seraient rétablis : la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques.